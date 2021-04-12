أول ظهور لعلي يوسف بعد إعلانه الاعتزال (فيديو)‎

نشر الفنان العراقي علي يوسف، مقطع فيديو جديدا له عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“ وهو يهنئ جمهوره بقدوم شهر رمضان.

ويعتبر هذا هو الظهور الأول له بعد إعلانه اعتزال الفن والغناء منذ يومين، بعد الهجوم الذي تعرض له بسبب وانتقادات لاذعة بسبب تشكيكه في الزواج من الفنانة الكويتية هند البلوشي وتطليقها في بث مباشر أمام الجميع.

وكان قد كتب يوسف :“أعلن اعتزالي الفن والغناء.. واطلب من الله العفو والغفران“، ثم قام بغلق خاصية التعليقات من حسابه على ”إنستغرام“، منعا لكتابة أي تعليق مسيء له.

وتعود بداية الأزمة إلى قيام المطرب العراقي علي يوسف بالتشكيك في عقد الزواج الذي نشره الإعلامي والفنان الكويتي أحمد السعدون، قائلًا :“بشأن ما صرح به أحمد السعدون والمستندات اللي نشرها.. أنا إمبارح طلعت أتكلم إنه ما في عقد زواج تم في تركيا لأنها تمنع تعدد الزوجات.. وأنا ما نكرت وقلت إنه كان في مشروع زواج ولكنه اتلغى“.

https://www.instagram.com/p/CNkwB0lBzl7/?igshid=1h9f71n00wjq7

وأوضح :“المستندات اللي عندك هي وكالة كانت رايحة إلي الكويت كبداية لمشروع الزواج ولكن حدثت خلافات بيني أنا وهند وانفصلنا.. وكل شيء كان بينا سواء شغل أو مشروع زواج انتهى“.

وسبق أن رد الفنان العراقي علي يوسف على تصريحات هند البلوشي، التي أكدت فيها أنها زوجته على سنة الله ورسوله، بعد تشكيك البعض بصحة زواجهما.

وقال علي يوسف، في لايف مباشر على صفحته بموقع ”إنستغرام“: ”أمام الملأ أقول لهند أنت طالق طالق طالق إن كان صح كلامها تقول إن علي يوسف زوجي.. فيا هند جاسم البلوشي أنت طالق طالق طالق لو كان في صحة في كلامها أني زوجها وأني ما أتوقع صحة هذا الكلام“.

وأكد المطرب العراقي أن قصة هند البلوشي كانت تمثل ضغطًا نفسيًا كبيرًا عليه، بسبب التشهير الذي حدث له وعائلته من خلال الجيوش الإلكترونية التابعة لها، مؤكدًا أن جمهوره كان ينتظر منذ شهور حديثه عن قصة هند البلوشي.