أول تعليق لخالد النبوي بعد إصابته بفيروس "كورونا"

طمأن الفنان المصري خالد النبوي جمهوره على حالته الصحية، عقب تعرضه لوعكة صحية خطيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا، الذي نقل على إثرها للمستشفى.

ووجه النبوي رسالة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، قائلًا: ”مساء نور على كل الأحباب الغاليين، الحمد لله في آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض کورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس“.

واختتم كلامه بتهنئة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك: ”كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها“.

وبدأت الحالة الصحية للفنان النبوي بالتجاوب مع البروتوكول العلاجي، الذي وضعه له الفريق الطبي المعالج؛ عقب تأثره بمضاعفات ”كورونا“.

وقال مصدر طبي لـ“إرم نيوز“: إن النبوي يوجد في غرفة عادية داخل مستشفى السلام الدولي في منطقة المعادي، وسط العاصمة القاهرة، مؤكدًا أن الفريق الطبي طمأن زوجته على صحته وأنه يتحسن مع العلاج والأكسجين.

وبين أن النبوي لن يغادر المستشفى حاليًا، وسيواصل البروتوكول العلاجي داخل المستشفى حتى التعافي، مبينًا أنه حاول الحديث مع الفريق الطبي للخروج، ولكنه تم تحذيره من سوء الوضع في التنفس مجددًا.