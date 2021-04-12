لاحتفاله بإطلاق الرصاص.. الشرطة تستدعي مشاركا في نهائيات "عراق آيدول" (فيديو)

استدعت الشرطة العراقية، اليوم الإثنين، أحد مشاركي برنامج ”عراق آيدول“ مصطفى سمير، عقب ظهوره وهو يحتفل بإطلاق النار في الهواء.

وبلغ سمير المرحلة النهائية من المسابقة الغنائية، التي نظمتها قناة ”mbc عراق“، لكنه خسر اللقب لصالح المتسابق علي ليو.

وبعد وصوله إلى محافظة كركوك، التي يتحدر منها، ظهر المتسابق العراقي، خلال الاحتفالات التي نظمها أقرباؤه، وهو يطلق النار في الهواء.

وأثار ذلك غضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا القوات الأمنية بتنفيذ القانون، واستدعائه.

وذكرت مصادر أمنية عراقية أن ”السلطات المختصة استدعت الفنان مصطفى سمير، بعد استحصال الموافقات القضائية؛ بسبب إطلاق النار في الهواء“.

وبحسب تلك المصادر، فإن ”سمير قدم اعتذاراً بشأن إطلاقه النار في الهواء، وتعهداً بعدم تكرار ذلك في المستقبل“.

وأحرز الفنان الشاب علي ليو المركز الأول في مسابقة ”عراق آيدول“، بعد أن وصل إلى الحلقة النهائية ثلاثة متسابقين، هم: حسين فلك، ومصطفى سمير، وعلي ليو.

وبدأت أولى حلقات البرنامج في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، واستمرت أسابيع عدة، حيث اعتمدت تصويت الجمهور فقط.

وتألفت لجنة التحكيم من ثلاثة فنانين، هم: حاتم العراقي، وسيف نبيل، ورحمة رياض. وحظي البرنامج باهتمام عراقي لافت، ونسب مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف.