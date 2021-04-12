تغريم فجر السعيد بتهمة الإساءة للشيخ ضاري الصباح‎

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بتغريم الإعلامية والكاتبة فجر السعيد (3000) دينار نحو (10000) دولار، بتهمة الإساءة للشيخ ضاري الفهد الصباح في برنامج لها على قناة ”سكوب“.

ووفقاً لحسابات إخبارية محلية، فقد أمرت المحكمة بتعويض الشيخ ضاري (5001) دينار، نحو (16500) دولار، وذلك في القضية التي رفعها ضد الإعلامية السعيد قبل عام.

في شكوى المحامي مفرح المطيري : الإستئناف تغرم الإعلامية فجر السعيد 3000 دينار وتعويض الشيخ ضاري الفهد 5001 دينار بعد الإساءة له في برنامج على سكوب علماً أن الجنايات قضت سابقاً ببراءة فجر السعيد pic.twitter.com/t9N7FnMKaT — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) April 11, 2021

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ببراءة الإعلامية من تهمة سب وقذف الشيخ ضاري، بعد رفع الأخير شكوى ضدها في نيسان/ إبريل من العام ذاته بتهمة ”السب العلني عبر وسائل الإعلام“، وقال إنها عبر برنامجها ”على مسؤوليتي“ قالت تقصده: ”الله يلعن والديك“.

وفي شباط/ فبراير الماضي أعلنت الإعلامية السعيد أنها لن تظهر على قناة ”سكوب“ مرة أخرى، وأياً كانت الأسباب، فيما لم تكشف الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرارها هذا.

وأكدت حينها الإعلامية التي اعتادت إثارة الجدل من حين لآخر من خلال برامجها وتصريحاتها، قيام ”يوتيوب“ بحذف جميع حلقات برامجها على قناة ”سكوب“.