صحيفة: الأمير هاري يعود إلى بريطانيا للمشاركة في جنازة جده فيليب

ذكرت صحيفة صن نقلا عن شاهد عيان أن الأمير هاري عاد إلى بريطانيا الأحد استعدادا للمشاركة في جنازة جده الأمير فيليب في وندسور.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن طائرة تقل الأمير هاري هبطت في مطار هيثرو قادمة من لوس انجليس، ومن المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحي لوقت مناسب قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 ابريل نيسان.

وقال قصر بكنجهام السبت إن ميجان زوجة هاري لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل.

وفي وقت سابق الأحد قال الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب، إن وفاة والده حرمت الأمة من ”جدها“ وتركت فراغا كبيرا في حياة والدته بعد زواج دام 73 عاما.