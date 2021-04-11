إصابة الفنانة اللبنانية نيكول سابا وزوجها يوسف الخال بفيروس "كورونا"

أصيبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وزوجها الفنان يوسف الخال، بفيروس كورونا المستجد.

وأعادت الفنانة نيكول سابا، نشر تغريدة عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“، اليوم الأحد، تؤكد إصابتها وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا.

وعلّقت عليها، قائلة:“حمدلله على كل شي“.

حمدلله على كل شي🙏🏻🙏🏻 https://t.co/7lnbHeQ7nT — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) April 11, 2021

كما نشر الفنان يوسف الخال، تدوينة عبر صفحته على ”تويتر“ نشر خلالها رمزًا تعبيريًا للكورونا، وآخر لعين للإشارة إلى أنه وزوجته تعرَّضا للحسد، وعلق، قائلًا:“صيبة.. وحوش“.

وانهالت التعليقات التي تتمنى الشفاء القريب للزوجين اللبنانيين، وحرصت ”سابا“ على الرد على بعض متابعيها وزملائها.

يذكر أن الفنانة نيكول سابا تعرضت لوعكة صحية، الأسبوع الماضي، منعتها من الظهور في برنامج ”ع غير كوكب“ مع الإعلامي اللبناني بيار رباط، قبل أن تعلن، اليوم الأحد، أنها تعاني من فيروس كورونا.

وقال رباط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“كان يفترض أن تطل النجمة نيكول سابا الليلة عبر برنامج (ع غير كوكب) في حلقة خاصة واستثنائية بعيد الفصح لنغني ونحتفل معها بالعيد، لكن في الساعات الأخيرة أصيبت بوعكة صحية، وتعذّر حضورها.. نتمنى الشفاء العاجل لنيكول، ونلقاكم الأسبوع المقبل“.