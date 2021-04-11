"الخوف ملوش كبير" في برومو "رامز عقله طار" (فيديو)

تحت شعار ”الخوف ملوش كبير“، طرحت الشركة المنتجة ”البرومو“ الرسمي لبرنامج المقالب ”رامز عقله طار“، الذي سيقدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان المبارك.

وأظهر ”البرومو“، الذي نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع ”إنستغرام“، صراخ ورعب الضيوف، حيثُ يعتمد المقلب على سقوطهم من مكان مرتفع للغاية .

وبدأ ”البرومو“، برامز، الذي يقول:“الخوف ملوش كبير، والرعب درجات، وأنا بفضل أعلى درجات الرعب“، ثم يبدأ المقلب، الذي يدور حول مجموعة من الضيوف، المحتجزين في ”كابينة“ على الأرض، في أحد الأماكن الصحراوية، وهذه الكابينة مُعَدّة بحيث يتم رفعها عن طريق رافعتين قويتين، يصل ارتفاعهما إلى عشرات الأمتار، فوق الأرض دون علم الضيف.

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

وفجأة، وبعد اكتشاف الضيف للورطة التي يقع فيها بأنه معلق في الهواء بين السماء والأرض، يُضطر للقفز من ارتفاع كبير، فينزل على منطقة أمان معدة مسبقًا، وهو يرتدي سترة تساعده أثناء التحليق عاليًا.

ويراقب رامز المقلب عبر إحدى السيارات المجهزة القريبة من المكان، وبعد انتهاء المقلب يظهر للضيف متنكرًا في زي مهرج هندي، وعند ذلك ينهال عليه الضيف بالضرب.

ويشارك في البرنامج الفنان السوري معتصم نهار، والفنانة دينا الشربيني، والفنانة دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو“، والفنانة سمية الخشاب، والفنان أحمد سعد، والفنان محمد هنيدي، وعدد من لاعبي كرة القدم أبرزهم: رمضان صبحي، ومروان محسن، ومحمود جنش، وربيع ياسين، وطارق يحيي.