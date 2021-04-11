محمد رمضان يرد على هجمات عمرو أديب بأغنية ساخرة (فيديو)

عاد الفنان المصري محمد رمضان، لإثارة الجدل من جديد بعد إلزامه دفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه (382 ألف دولار) للطيار أشرف أبو اليسر، وظهوره بمقطع مصور داخل حمام سباحة ينثر الدولارات في أرجائه.

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ونشر رمضان، فيديو جديدا له عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام، وظهر وبيده العديد من الدولارات ويقول في مقطع أغنية جديدة على الفيديو، تقول ”القمة مكاني مش همشي“، وأكد الكثير من المتابعين أنه يرد على انتقادات الإعلامي عمرو أديب له للمرة الثانية.

https://www.instagram.com/p/CNhwkeBhXNT/?utm_source=ig_web_copy_link

وقالت إحدى المتابعات له ”مش لهدرجة تتفشخر ع المتابعين في الي مش ملاقي قرش أو حتى خبز يأكل ولادو“.

وعلق متابع آخر قائلا ”روح اتبرع فيهم أحسن من ترميهم على الأرض وغيرك يتمنى يحصل ورقه حق يسد جوعه واتمنى تقرأ التعليق“.

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وكان الإعلامي عمرو أديب انتقد قيام رمضان ببعثرة بعض الدولارات في فيديو له، حيث أكد أديب أن الفيديو يمثل استفزازا للمواطن في مصر الذي يعاني من أجل الحصول على لقمة العيش.

وقال عمرو أديب ”أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها“.

وطلب الإعلامي المصري من رمضان، الكف عن هذه الأفعال قائلًا ”شوف النهاردة خالد النبوي لما تعب البلد كلها وقفت على رجل، واللي بيتعمل ده موقف ميطلعش من حد واعي، وأنه من أعطاك تلك الأموال قادر على سحبها منك في أي وقت“.