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تركي آل الشيخ يظهر في "رامز عقله طار" (فيديو)‎‎
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 17:10 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 18:02 GMT

تركي آل الشيخ يظهر في "رامز عقله طار" (فيديو)‎‎

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يجمعه مع الفنان رامز جلال، المعروف بإعداد برامج المقالب في شهر رمضان.

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المصدر: فريق التحرير

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يجمعه مع الفنان رامز جلال، المعروف بإعداد برامج المقالب في شهر رمضان.

https://www.instagram.com/p/CNfjV9jH7Z8/?utm_source=ig_web_copy_link

وأرفق آل الشيخ تعليقا على الفيديو جاء فيه: ”في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة.. وفي شهر رمضان المبارك.. وعلى قناة mbc.. انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه“.

وعلق الإعلامي المصري عمرو أديب على الفيديو، محذرا رامز من الاقتراب من تركي آل الشيخ، قائلا: ”لو رامز قرب لمعاليك احنا حنهد المحطه كلها على دماغه“، ليرد آل الشيخ: ”حيوحشنا رامز“.

ويُظهر الفيديو مراحل الإعداد لحلقات البرنامج الترفيهي الذي يحظى بانتشار واسع في العالم العربي.

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