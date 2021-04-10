تركي آل الشيخ يظهر في "رامز عقله طار" (فيديو)‎‎

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يجمعه مع الفنان رامز جلال، المعروف بإعداد برامج المقالب في شهر رمضان.

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وأرفق آل الشيخ تعليقا على الفيديو جاء فيه: ”في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة.. وفي شهر رمضان المبارك.. وعلى قناة mbc.. انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه“.

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة … وفي شهر رمضان المبارك … وعلى قناة mbc … انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه ❤️🇸🇦🥳🔥 pic.twitter.com/C87xCfjif2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

وعلق الإعلامي المصري عمرو أديب على الفيديو، محذرا رامز من الاقتراب من تركي آل الشيخ، قائلا: ”لو رامز قرب لمعاليك احنا حنهد المحطه كلها على دماغه“، ليرد آل الشيخ: ”حيوحشنا رامز“.

😂😂😂 حيوحشنا رامز — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) April 10, 2021

ويُظهر الفيديو مراحل الإعداد لحلقات البرنامج الترفيهي الذي يحظى بانتشار واسع في العالم العربي.