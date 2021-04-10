خالد النبوي يغادر العناية المركزة بعد تحسن وضعه الصحي

غادر الفنان المصري خالد النبوي غرفة العناية المركزة بعد تحسن وضعه الصحي عقب تأثره بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكاتبة الصحفية والنائبة البرلمانية فريدة الشوباشي، إنها اطمأنت على الفنان خالد النبوي من خلال الطاقم الطبي بعد تأكد إصابته بكورونا، مبينة أنها تعتبره ابنها وهو يعتبرها والدته.

وكان خالد النبوي قد نُقل إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية، فيما شاعت حالة من القلق في الوسط الفني وبين محبيه.

وكشفت الكاتبة والبرلمانية الشوباشي، إصابة خالد النبوي بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، لافتة إلى أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

وأضافت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن حالة خالد النبوي تحسنت بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، مضيفة أنه من المقرر أن يخضع لبروتوكول العلاج المعتمد من وزارة الصحة المصرية حتى تمام شفائه.

وكانت منى المغربي، زوجة خالد النبوي، أعلنت في منشور لها عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“، عن تعرض ”النبوي“ لوعكة صحية مفاجئة، جعلتها تطلب من الجمهور الدعاء له، حيث كتبت:”خالد تعبان أوي، من فضلكم ادعوا له“.