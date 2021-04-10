يارا قاسم: غادرت سوريا بسبب "مشهد جريء" (فيديو)

روت الفنانة السورية يارا قاسم أنها سافرت وتركت سوريا وتوجهت للعيش ببيروت بعد تعرضها لردود قاسية من المجتمع بعد تأديتها مشهدا جريئا بمسلسل ”بدون قيد“ الذي عرض عام 2018 حيث كانت مستلقية على السرير وتقبل حبيبها.

وقالت يارا قاسم – في مقابلة تلفزيونية- إن فور عرض مشهدها الجريء بالمسلسل أشتعلت الدنيا ولم يتوقف هاتفها عن الدق، إذ أن البعض كان يشيد بها في حين الأغلبية كانوا يرفضون المشهد وينتقدون تأديتها له.

وأوضحت الممثلة السورية الشابة أن أصعب موقف تعرضت له كان خلال سيرها في الشارع بالقرب من بيتها وجاء بعض الشباب ساروا خلفها وظلوا يرددون كلام سيء للغاية حتى قال أحدهم كلمة بشعة للغاية، دفعتها للالتفاف للخلف وضربه بالقلم بعدما انتابتها حالة من الجنون، وبعدها تركت سوريا.

وأشارت يارا قاسم أن بعد دورها في ”بدون قيد“ عرض عليها فيلم عالمي من قبل مخرج بلغاري، ولكنها اضطرت لرفضه بسبب وجود مشهد حميمي يشبه الذي قدمته من قبل، ولكنها خشيت من ردود الفعل السابقة .

وأضافت إلى أنها في عمر 17 سنة تركت بيت أهلها وتوجهت للدراسة في بلدة أخرى ، وعملت عدة وظائف حتى تنفق على نفسها منها موظفة بمحل حلويات و نادلة بمطعم، مشيرة إلى أن بعد شهرتها عايرها البعض بماضيها.

ولفتت يارا قاسم إلى أنها عانت من مشاكل نفسية منذ عامين وكانت تعاني من احساس بعدم وجود جدوى لوجودها بالحياة، وتوجهت لطبيب نفسي قام بإعطائها أدوية نفسية ثقيلة، و واظبت عليها لمدة عامين تسببت في اصابتها بمشاكل صحية وقامت بوقفها تدريجيًا.