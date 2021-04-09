علي ليو يحرز لقب "عراق آيدول" في نسخته الأولى (فيديو)

أحرز الفنان الشاب، علي ليو، المركز الأول في مسابقة عراق آيدول، التي نظمتها قناة MBC عراق.

ويعتبر ليو أول من يفوز بلقب مسابقة ”عراق آيدول“ التي أقيمت نسختها الأولى بين العراق ولبنان.

ووصل إلى الحلقة النهائية ثلاثة متسابقين، وهم: حسين فلك، ومصطفى سمير، وعلي ليو.

وبدأت أولى حلقات البرنامج في شهر يناير/ كانون الثاني، وامتدت على عدة أسابيع، حيث اعتمدت تصويت الجمهور فقط.

وتألفت لجنة التحكيم، من ثلاثة فنانين، هم: حاتم العراقي، وسيف نبيل، ورحمة رياض.

وحظي البرنامج باهتمام عراقي لافت، ونسب مشاهدات عالي، على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف.