علي الحجار: الإخوان هددوني بالقتل خلال إحيائي حفلا بالجزائر

كشف المطرب المصري علي الحجار، تفاصيل تعرضه لتهديدات بالقتل من جماعة الإخوان الإرهابية بعد غنائه أغنية ”احنا شعب وانتوا شعب“.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: ”ذهبت لإحياء حفلة في مدينة قسنطينة بالجزائر وقتها فوجئت بإخوان المدينة يرسلون لي تهديدات بالقتل حال إحيائي الحفل“.

https://www.facebook.com/alnahareg/videos/803985873869110

وأكد أنه كان سيقتل على يد الإخوان في الجزائر لولا أنه تم تأمينه بشكل جيد حتى الوصول إلى الحفل.

ولفت إلى أنه لم يحصل على مقابل مادي في مسلسل ”النديم“ وتعرض للهجوم العنيف عند غنائه أغنية ”إحنا شعب وأنتوا شعب“، مضيفا ”تلقيت تهديدا بالقتل المباشر بسبب الأغنية“.

والفنان علي الحجار صاحب أداء مميز في تقديم الأغاني، خاصة تلك التي تحاكي مشكلات الناس، وقد أبدع في تقديم اللون الصعيدي ويرجع ذلك لأصوله الصعيدية التي ينحدر منها، كما أنه احتل نصيب الأسد في غناء تترات المسلسلات.