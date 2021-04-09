مذيع في "فوكس نيوز" يلقي باللوم على هاري وميغان في وفاة الأمير فيليب

ألقى مذيع شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية اللوم على الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في وفاة دوق إدنبرة، الأمير فيليب.

وربط مقدم البرامج التليفزيونية، برايان كيلميد بين وفاة الأمير فيليب ومقابلة هاري وميغان مع الإعلامية الشهيرة، أوبرا وينفري، التي بثت الشهر الماضي بينما كان لا يزال فيليب الذي كان يبلغ من العمر 99 عامًا في المستشفى.

وقال كيلميد للمشاهدين خلال البرنامج الإخباري Fox & Friends:“ هناك تقارير تفيد بأن فيليب كان غاضبًا بعد المقابلة وتداعيات المقابلة مع أوبرا وينفري، وبينما كان يحاول التعافي، تدهورت صحته“.

واستشهد المذيع بتصريحات الإعلامي بيرس مورغان كمصدر لتكهناته بأن الأمير فيليب كان تحت الضغط من المقابلة مع حفيده، قائلًا:“ قال بيرس مورغان في برنامجه الصباحي، جدك في المستشفى، وأنت تعلم أن صحته غير جيدة، فهل هذا هو الوقت الذي يمكنك الظهور في هذه المقابلة“.

وأضاف كيلميد:“ من الواضح أن ذلك أضاف إلى إجهاده“، و اجتذبت تصريحاته رد فعل غاضب من المشاهدين الذين اتجهوا إلى تويتر لمشاركة انزعاجهم.

وقال أحد المستخدمين: ”مذيع فوكس نيوز يلقي اللوم على ميغان وهاري لوفاة رجل يبلغ من العمر 99 عاما، كما لو أنه كان سيعيش 30 عاما آخرى دون مقابلة أوبرا“.

وأضاف آخر :“وفاة رجل بعمر 99 عاما وليس في صحة جيدة، ويتم إلقاء اللوم على هاري وميغان أنه لأمر قاسي، لا عجب أنهم غادروا العائلة“.

كان قد عانى الأمير فيليب من مضاعفات صحية في الآونة الأخيرة ، حيث دخل المستشفى في 16 فبراير لتلقي العلاج نتيجة عدوى، وانتقل وأجرى عملية جراحية في القلب وغادرها في 16 مارس بعد إقامة أربعة أسابيع.