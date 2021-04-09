محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره ويرمي "أموالًا" إلى نمور (فيديو)

واصل الفنان المصري محمد رمضان، استفزاز جمهوره، رغم الانتقادات التي وجهت له بعد إلقائه أموالًا داخل حمام سباحة بشكل أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وفي جديد الفنان المصري، نشر الأخير مقطع فيديو عبر حسابه على ”إنستغرام“ وهو يرمي أموالًا إلى نمور.

وعبّر عدد كبير من جمهوره عن غضبهم الشديد إزاء إصراره على استفزاز مشاعرهم، وتجاهله لانتقاداتهم، مؤكدين أن“هذه التصرفات تؤكد أنه شخص مريض نفسيًا، ولا يشعر بغيره من الناس الذين هم في أشد حاجة لهذه الأموال“.

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وعلّق أحد متابعيه قائلًا:“حرام والله ياعم، علينا ديون الدنيا.. وأنت قاعد تغيظ الناس بفلوسك“.

بينما حذره أحد جمهوره بالقول:“يجيك يوم تفقد المصاري، وتعرف قيمة إللي رميتهم على الأرض“، فيما علّق آخر:“النعمة هتغور من وشك“.

وكان ”رمضان“ أثار غضب الجمهور، قبل أيام بعدما ظهر مستلقيًا على عوامة بحمام السباحة ويتناول مشروبًا ما، ويبعثر مئات الدولارات بكل مكان.

ووصف الجمهور هذا المقطع بأنه يسخر من الحكم الذي صدر ضده بدفع مبلغ مالي يقدر بـ6 ملايين جنيه ”400 ألف دولار“ للطيار أشرف أبو اليسر، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء قيامه بالتصوير في قمرة القيادة خلال إحدى الرحلات الجوية، مما تسبب بفصل الطيار من عمله.

ورغم ذلك اتهم العديد من المتابعين رمضان بـ“الكذب“، لافتين إلى أنه“من الصعب تصديق أنه بعثر هذه المبالغ بالماء“، مؤكدين أنها ”أموال مزورة“.