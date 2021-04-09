أول تعليق لأصالة نصري على أنباء زواجها من برلماني مصري

خرجت الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها، وعلقت على أنباء متداولة بشأن زواجها من النائب المصري أحمد عبدالمجيد.

وقالت نصري، عبر حسابها الرسمي على ”انستغرام“: ”لأني ما بخبي عنكم معلومة وبعتقد أي خبر لازم تاخدوه مني طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذب وأهم شي بيخاف من الله، وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤولياتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب“.

واختتمت حديثها: ”لما يكون فيه شي جديد أنا رح خبركم عنه، أدعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبة نقية خالية من كل أنواع الألم.. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرة حلوة نظيفة.. آمین یا رب العالمين“.

وكانت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة احتفلت، مساء الجمعة، بخطبتها على نجل رجل أعمال مصري يدعى أحمد هلال.

وشاركت شام جمهورها بفيديو من خطبتها ولحظات رومانسية بينها وبين خطيبها ولحظة تقديمه لخاتم الخطبة لها، على أنغام أغنية ”معاك قلبي“ لعمرو دياب.

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وكان النائب في البرلمان المصري أحمد عبدالمجيد نفى حقيقة زواجه من الفنانة السورية أصالة نصري.

وقال البرلماني المصري، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنه لا صحة لما يشاع حول زواجه من أصالة نصري، لكنه في الوقت ذاته أكد معرفته الجيدة بأصالة.

وبسؤاله حول طبيعة تلك العلاقة، رفض الحديث في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه مسألة شخصية لا يريد التحدث بشأنها.

وأكدت مصادر خاصة لـ“إرم نيوز“ وجود علاقة عاطفية تجمع أصالة والنائب البرلماني أحمد عبدالمجيد، مشيرة إلى أن ”هناك اتفاقا بشأن أخذ الأمور بينهما طبيعة رسمية“.

وأضافت المصادر أن ”الثنائي ينتظران الوقت المناسب للزواج، حيث إن هناك تفاصيل في حياة كل منهما يرغبان في ترتيبها أولا“.

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