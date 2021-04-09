نادين الراسي تكشف أسباب تراجعها عن قرار اعتزال الفن (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي أسباب تراجعها عن قرار اعتزال الفن.

وأوضحت الراسي أن ”الشيء الوحيد الذي جعلها تتراجع عن قرار الاعتزال هو أنها وجدت راحتها في العمل مع أسرة مسلسل (زوج تحت الإقامة الجبرية)، وأنها شعرت بالراحة بعد أن عرض عليها دور البطولة“.

وقالت إن ”كل المشاركين في هذا العمل هم من أصدقائها المقربين، الذين كان لهم دور كبير في دعمها ومساعدتها في الخروج من الأزمة النفسية التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة“.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: ”أنا ما كنت ناوية أبدا أرجع.. وإلى الآن بقولها عمل واحد في السنة.. لأني تعبت من قصص كتير مريت فيها والآن بفتش عن راحتي“.

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وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها ”تعتبر هذا المسلسل هو عرس الدراما الكوميديا الخاص بعودتها مرة أخرى للساحة الفنية“، كاشفة أنها ”لن تتراجع عن قرار المشاركة في عمل واحد فقط كل عام“.

ويناقش مسلسل ”زوج تحت الإقامة الجبرية ”فكرة تعدد الزوجات، ولكن بطريقة كوميدية لا تخلو من الرومانسية.

يذكر أن مسلسل ”زوج تحت الإقامة الجبرية“ من إنتاج ”آي سي ميديا“ و“جولدن لاين“، ويشارك في بطولته زياد برجي، وهبة نور، ونادين الراسي، ومحمد خير الجراح، وأنجو ريحان، وهشام حداد.