وفاة الفنان العراقي بلاسم محمد عن 67 عاما

نعت نقابة الفنانين، ومسؤولون حكوميون في العراق، اليوم الجمعة، الفنان التشكيلي البارز بلاسم محمد الذي توفي عن عمر ناهز67 عاما وبعد مسيرة فنية حافلة.

وجات في بيان لنقابة الفنانين: ”ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين الفنان التشكيلي الدكتور بلاسم محمد، والتي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان“.

بدوره، نعى وزير الثقافة العراقي حسن ناظم بوفاة بلاسم، قائلا: ”بحرقة وحزن وأسف ودمع أنعى إليكم معشر الفنانين والمثقفين والأصدقاء الفنان الأستاذ د. بلاسم محمد. أبا سارة الأصيل، الطيّب، الحاني على أصدقائه وتلامذته، هكذا ترحل فجأةً لتخلّف في قلوبنا جمرة تتّقدُ، رحم الله روحك النقيّة“.

بحُرقةٍ وحزنٍ وأسفٍ ودمعٍ أنعى إليكم معشرَ الفنانين والمثقفين والأصدقاء وفاة الفنان الأستاذ د. بلاسم محمد. أبا سارة الأصيل، الطيّب، الحاني على أصدقائه وتلامذته، هكذا ترحل فجأةً لتخلّف في قلوبنا جمرة تتّقدُ. رحم الله روحك النقيّة pic.twitter.com/lrVygvtjYq — Hassan Nadhem (@HassanNadhem) April 9, 2021

والفنان التشكيلي بلاسم محمد جسام، ولد في مدينة الكوفة عام 1954، وتعلق بفن الرسم والفنون الموسيقية منذ صغره رغم معارضة والده والبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها.

وفي عام 1968 انتقل إلى بغداد حيث أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة، ودخل بعد ذلك، معهد الفنون الجميلة، ودرس في قسم الكرافيك والخط العربي حتى تخرج عام 1975، وبعدها أكمل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، وترك العراق إلى هنغاريا.

انتقل إلى رحمة الله الفنان التشكيلي العراقي الدكتور بلاسم محمد، الذي وافاه الأجل اليوم الجمعة 9\4

عملت مع الزميل بلاسم سنوات طويلة في مجلة ألف باء حيث كان رئيسا للقسم الفني و مشرفا على التصميم

كان مثالا للخلق و الطيبة

أسأل الله أن يتغمد روحه الجنة و إنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/e2WMcIabgG — Ferdous Alabadi فردوس العبادي (@FerdousAbadi) April 9, 2021

وعاد بلاسم إلى العراق عام 1978 ليكمل دراسته الأكاديمية وبدلا من أن يعمل في المجال الذي يحبه ودرس من أجله، سيق إلی الخدمة العسكرية حيث قضى سنوات على جبهات القتال خلال الحرب العراقية الإيرانية.

بعد ايام من وفاة زوجته يودع اليوم الحياة الاكاديمي د. بلاسم محمد استاذ الفنون الجميلة والمتميز بتصميماته الفريدة في العراق

من ابرزها شعار الخطوط الجوية العراقية وبغداد عاصمة الثقافة pic.twitter.com/teSuzLpy3N — sameeh majeed (@sameeh_majeed) April 9, 2021

وحصل بعد ذلك على شهادتي الماجستير والدكتوراه، ليرحل إلى ألمانيا ومن هناك تنقل بين الدول الأوروبية، ثم عمل في مجال التدريس لسنوات طويلة كما عمل في الصحافة لأكثر من 15 عاما، ونشر العديد من البحوث والدراسات.