بعد إنكاره زواجهما.. هند البلوشي تهدد علي يوسف باللجوء إلى القضاء

أعربت الفنانة الكويتية هند البلوشي عن استيائها الشديد من قيام الفنان العراقي علي يوسف بإنكار زواجهما بشكل شرعي، مهددة بأنه في حال ثبوت أن عقد زواجهما مزور ستقاضيه بتهمة التزوير والنصب.

وقالت البلوشي في مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”إنستغرام“ : ”كفاية يا علي يوسف كفاية يا ابن الأصول.. عقد الزواج اللي أنت تنكره وتقول إنه مو شرعي.. إذا كان كذلك فأنا سأقاضيك.. وراح أجي بغداد وأرفع عليك قضية تزوير ونصب واحتيال وقضية تشهير“.

وأضافت :“تعرف ليش لأنه غير التوكيل وعقد زواجنا اللي نشرهم الإعلامي الفنان الكويتي أحمد السعدون.. هادول لا شيء بالنسبة للأدلة اللي أنا أملكها.. ولا شيء من الأمور إلي أملكها وتخليك ما تطلع بعد اليوم للناس“ .

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وكان المطرب العراقي علي يوسف قد شكك في عقد الزواج الذي نشره الإعلامي والفنان الكويتي أحمد السعدون، قائلًا :“بشأن ما صرح به أحمد السعدون والمستندات اللي نشرها.. أنا إمبارح طلعت وأتكلم إنه ما في عقد زواج تم في تركيا لأنها تمنع تعدد الزوجات.. وأنا ما نكرت وقلت إنه كان في مشروع زواج ولكنه اتلغى“.

وأوضح: ”المستندات اللي عندك هي وكالة كانت رايحة إلي الكويت كبداية لمشروع الزواج ولكن حدثت خلافات بيني أنا وهند وانفصلنا.. وكل شيء كان بينا سواء شغل أو مشروع زواج انتهى“.

https://www.instagram.com/tv/CNa_AdaF2rg/?igshid=1g99fttm633jo

وسبق أن رد الفنان العراقي علي يوسف على تصريحات هند البلوشي، التي أكدت فيها أنها زوجته على سنة الله ورسوله، بعد تشكيك البعض بصحة زواجهما.

وقال علي يوسف، في لايف مباشر على صفحته بموقع ”إنستغرام“: ”أمام الملأ أقول لهند أنت طالق طالق طالق إن كان صح كلامها تقول إن علي يوسف زوجي.. فيا هند جاسم البلوشي أنت طالق طالق طالق لو كان في صحة في كلامها أني زوجها وأني ما أتوقع صحة هذا الكلام“.

وأكد المطرب العراقي أن قصة هند البلوشي كانت تمثل ضغطًا نفسيًا كبيرًا عليه، بسبب التشهير الذي حدث له وعائلته من خلال الجيوش الإلكترونية التابعة لها، مؤكدًا أن جمهوره كان ينتظر منذ شهور حديثه عن قصة هند البلوشي.