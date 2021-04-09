إعلامي لبناني يحسم الجدل بشأن زواج الفنانة أصالة من برلماني مصري

حسم الصحفي اللبناني ربيع هنيدي، الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية، حول زواج المطربة السورية أصالة نصري من النائب في البرلمان المصري أحمد عبد المجید.

وتقدم الصحفي بالتهنئة للمطربة السورية، بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، مؤكدًا صحة هذا الخبر، قائلا: ”أبارك شخصيا للأخت الصديقة النجمة أصالة قرار ارتباطها بالبرلماني الراقي أحمد عبد المجيد. لهما كل التقدير.. وألف مبروك“.

يشار إلى أن الفنانة السورية كانت قد ترزوجت في السابق مرتين، الأولى كانت من أیمن الذھبي وأنجبت منه ابنتھما شام في عام 1992، وابنھما خالد في عام 1998، إلا أنھما انفصلا عام 2005.

View this post on Instagram A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi)

أما الزواج الثاني لأصالة، فكان من المخرج طارق العریان في 2006، وأنجبت منه ”توأم“ هما آدم وعلي، وأعلنا انفصالھما في مطلع عام 2020.

وكانت أصالة تقدمت منذ أيام بالاعتذار من المغنية المصریة أنغام، بشأن ما بدر منھا ضدھا بسبب الخلافات بینھما؛ إذ نشرت صورة أنغام وابنیھا وكتبت: ”دون مقدمات بدي قدم اعتذار للغالیة الصدیقة دائما أنغام عن ما صدر مني وأنا أخطأت التقدیر.. وكذلك بعتذر جدا من ولادي عمر وعبد الرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان رد نغومة أنا بقبل وبقدر.. وكان المفروض نكون بكل الظروف شو ما كانت سند لبعض.. كتیر ارتحت تجرأت وعملت شي بدي أعمله من مدة“.

من جانبها، تقبلت الفنانة المصرية أنغام اعتذار نظيرتها السورية، وردت عليها قائلة: ”كلنا بنغلط یا أصالة ویحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار، وبرغم كل اللي حصل مقدرش غیر إني أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف“.