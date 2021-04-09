لجين عمران تخوض أولى تجاربها التمثيلية في رمضان

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن مشاركتها في مسلسل ”قطائف“، والذي سيتم عرضه في موسم دراما رمضان 2021 المرتقب، وذلك في أولى تجاربها التمثيلية.

وشاركت لجين عمران جمهورها صورة لها من كواليس شخصيتها في العمل، وذلك عبر حسابها في موقع ”انستغرام“، وقالت إنها، ستجسد فيه شخصية ”لجين“، مشيرة إلى أن المسلسل يحوي قصة حافلة بالأحداث الدرامية والمكائد.

وأكدت لجين عمران، أنها سوف تجسد شخصية متناقضة، وهذا على العكس من شخصيتها الحقيقية، وقالت: ”جسدت شخصية مناقضة تماما لشخصيتي في الحقيقة، ولما تشوفوا العمل إن شاء الله تذكروا أن المخرج عاوز كده“.

View this post on Instagram A post shared by لجين عمران 🇦🇪🇸🇦 (@lojain_omran)

وقبلها، نشرت لجين عمران بوستر المسلسل عبر حسابها على موقع ”انستغرام“ وعلقت قائلة: ”قصة حافلة بالأحداث الدرامية والمكائد.. والمكياج.. في رمضان شائعات تنتشر.. انكشف السر ولكن من تكون؟“.

وتابعت أن المسلسل جاء بالتعاون بين ماك وفوغ، وهو مسلسل مليء بالأسرار والحب الممنوع والخيانة والكثير من الدراما، على أن يتم العرض عبر منصة يوتيوب.

View this post on Instagram A post shared by لجين عمران 🇦🇪🇸🇦 (@lojain_omran)

يذكر أن الإعلامية السعودية لجين عمران، قالت في وقت سابق من العام الماضي، إنها ستخوض تجربة في عالم التمثيل مع شركة ”صبّاح إخوان“ عبر فيلم سينمائي مستوحى من شخصيتها الحقيقية.