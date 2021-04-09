راغب علامة يروي تفاصيل علاقة غرامية كادت تودي بحياته (فيديو)

ووصف راغب علامة تلك العلاقة التي كانت من جانبه عاطفية، لكنها كانت ”مشبوهة“، مشيرا إلى أنه دخل تلك العلاقة في بداية حياته الفنية، وكان لديه حالة من الاندفاع بحكم طاقته الشبابية، ولم يستمع لنصيحة أحد حتى كادت تلك العلاقة أن تنتهي بقتله.

وقال راغب علامة في مقابلة متلفزة مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عبر برنامجها ”السيرة“، إن الدائرة المقربة من تلك الفتاة التي تقرب منها كانت خطيرة، وبها أشخاص لا يعرفون سوى الدمار من قتل وتفجير.

ونوه بأنه تعرض للتهديد بالقتل في بيروت، رغم تدخل كبار الشخصيات وقتها والتأكيد على أنه خط أحمر، غير أنه وبعدها بشهر واحد تعرض لإطلاق الرصاص في الأردن، كون تلك الفتاة تتمتع بعلاقات واسعة، ربما تكون بعضها من جهات مخابراتية.

وبين راغب علامة، أنه أصيب بعد تعرضه للاغتيال، برصاصة في قدمه من بين 4 رصاصات أطلقت عليه، لافتا إلى أنه لجأ للقضاء وقتها، وخلال النظر بالقضية، حدث تآمر عليه من بعض المحامين وأحد القضاة، ما جعله يغير وجهة نظره نحو فكرة العدالة برمتها.

ووجه راغب علامة اللوم لنفسه بشأن تلك العلاقة، كونها المرة الوحيدة التي أضرت بسمعته، وأنه لم يكن يستمع سوى لصوت قلبه وألغى عقله تماما، رغم أن لتلك الفتاة ارتباطات قال عنها إنها ”سياسية خطيرة“، وكانت يمكن أن تقضي على حياته.