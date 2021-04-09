أحمد السعدون يحسم جدل زواج هند البلوشي من علي يوسف (فيديو)

حسم الفنان والإعلامي الكويتي أحمد السعدون، الجدل الدائر بشأن قصة زواج هند البلوشي من الفنان العراقي علي يوسف، بعد أن قام الأخير بتطليقها في ”لايف“ عبر حسابه في موقع ”انستغرام“، مشددا على أنه كان شاهدا على هذا الزواج منذ بدايته.

وقال أحمد السعدون في مقطع فيديو بثه عبر خاصية ”الستوري“ في حسابه على موقع ”انستغرام“: إن ”زواج مواطنته الفنانة هند البلوشي من علي يوسف صحيح، ودلل على ذلك بنشر وثيقة عقد قرانهما الشرعية“.

وأكد على أنه ”لا يرغب في الحديث والتدخل بالأمور الشخصية، لكنه كان شاهدا، بل يعد الشخص الوحيد الذي كان مع هند وعلي منذ بداية قصة الزواج“، موضحا أنه يجب عليه أن يبرئ ذمته من هذا الأمر برمته“.

وتابع السعدون، أنه ”في شهر يونيو من العام الماضي، كان على تواصل مع هند البلوشي في الكويت، وعلي يوسف في العراق، للتدخل بشأن إتمام زواجهما في الكويت، غير أن ظروف انتشار فيروس كورونا تسببت في عدم حضور علي للكويت“.

وبين أنه من اقترح على هند وعلي أن يتمما الزواج في الخارج، وبعد ذلك يتم توثيق العقود في الكويت، كاشفا عن أنهما وصلا إلى تركيا، وكان من المنتظر أن يلحق بهما ليكون شاهدا على عقد الزواج، لكنه لم يستطع كونهما كانا بحاجة لشخص يُنهي لهما العقود ويصدقها في الكويت.

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وأوضح أنه كان دائم التواصل مع الثنائي بالصوت والصورة خلال فترة تواجدهما في تركيا، وبعدها اضطر كل منهما للذهاب إلى بلاده بسبب ظروف كورونا، معقبا بأن الحديث عن وجود عمل فني يجمعهما غير حقيقي.

وقال: إن ”الثنائي هند وعلي مقربان منه ولا يوجد خلاف بينهما، فهي بالنسبة له صديقة وأخت وعشرة عمر، وكذلك علي صديق عزيز؛ ولذلك كان من حقه التدخل لحسم الأمر“.

وفي نهاية المقطع، كشف أحمد السعدون عن وثيقة عقد القران التي كشفت زواج علي عبدالعباس يوسف عودة، من هند جاسم محمد مهدي البلوشي، في 11 أغسطس 2020، ما يعد تأكيدا لحديث هند عن موعد زواجهما.

وكان الفنان العراقي علي يوسف قد أنهى الجدل بشأن زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي، حيث طلقها على الهواء مباشرة، عندما ظهر عبر خاصية الـ“لايف“ على ”انستغرام“.

وقال علي يوسف: ”أمام الملأ أقول لهند جاسم البلوشي.. أنتِ طالق طالق طالق بالثلاثة، هذا إذا كان في صحة لكلام هند البلوشي أنني زوجها“.