وفاة المخرج المصري عبدالحميد أبو المجد‎

توفي المخرج المصري عبد الحميد أبو المجد، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومسيرة طويلة من الأعمال المميزة.

ونعى الراحلَ الفنانُ الشاب شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على“فيس بوك“، قائلًا:“الصديق العزيز عبدالحميد أبو المجد في ذمة الله، مع السلامة يا خال“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع نبأ الوفاة، ودعوا له بالرحمة والمغفرة، ووصفوا أعماله بالمميزة التي ستبقى خالدة.

والمخرج الراحل من مواليد محافظة السويس، عمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال منها:“الهودج“، ”قلب ميت“، ”عايش في الغيبوبة“، ”العيال اتجننت“، ”حلم الجنوبي“، ”جائزة نوفل“، ”يوميات ونيس وأحفاده“، وغيرها من الأعمال.

أما آخر أعمال ”أبو المجد“ فهو مسلسل ”بره الدنيا“ الذي عُرض العام 2010، وهو من بطولة: شريف منير، وحنان مطاوع، وكوكبة من النجوم.