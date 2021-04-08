منوعات

وفاة المخرج المصري عبدالحميد أبو المجد‎
تاريخ النشر: 08 أبريل 2021 15:48 GMT
تاريخ التحديث: 08 أبريل 2021 17:20 GMT

وفاة المخرج المصري عبدالحميد أبو المجد‎

توفي المخرج المصري عبد الحميد أبو المجد، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومسيرة طويلة من الأعمال المميزة. ونعى الراحلَ الفنانُ الشاب شريف إدريس عبر حسابه

+A -A
المصدر: حبيبة عبدالله -إرم نيوز

توفي المخرج المصري عبد الحميد أبو المجد، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومسيرة طويلة من الأعمال المميزة.
ونعى الراحلَ الفنانُ الشاب شريف إدريس عبر حسابه الشخصي  على“فيس بوك“، قائلًا:“الصديق العزيز عبدالحميد أبو المجد في ذمة الله، مع السلامة يا خال“.

 

2021-04-2021_4_8_14_17_35_485

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع نبأ الوفاة، ودعوا له بالرحمة والمغفرة، ووصفوا أعماله بالمميزة التي ستبقى خالدة.
والمخرج الراحل من مواليد محافظة السويس، عمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال منها:“الهودج“، ”قلب ميت“، ”عايش في الغيبوبة“، ”العيال اتجننت“، ”حلم الجنوبي“، ”جائزة نوفل“، ”يوميات ونيس وأحفاده“، وغيرها من الأعمال.
أما آخر أعمال ”أبو المجد“ فهو مسلسل ”بره الدنيا“ الذي عُرض العام 2010، وهو من بطولة: شريف منير، وحنان مطاوع، وكوكبة من النجوم.

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play