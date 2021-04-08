محامي الطيار أشرف أبواليسر يعلق على حكم تغريم محمد رمضان (فيديو)

علق المحامي المصري مجدي حلمي، الوكيل القانوني للطيار المفصول أشرف أبو اليسر، على الحكم الذي صدر من جانب المحكمة الاقتصادية، أمس الأربعاء، بشأن إلزام الفنان المصري محمد رمضان بدفع مبلغ مالي يقدر بستة ملايين جنيه (400 ألف دولار).

وقال محامي الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، في تصريحات تلفزيونية، إن الحكم الصادر حكم استئنافي نهائي واجب النفاذ، منوها إلى أنه سيطلع في قادم الأيام على حيثيات الحكم ومعرفة أسبابه.

وأعلن محامي أشرف أبو اليسر عن معاناة الطيار المصري من وعكة صحية شديدة، حيث يرقد في أحد المستشفيات يصارع المرض منذ 15 يوما، مطالبا الجميع بالدعاء له.

وتطرق للحديث عن سبب مطالبتهم بالتعويض بهذا المبلغ المالي، قائلا إن محمد رمضان استغل صورة الكابتن الطيار وهو في الطائرة من دون إذنه أو تصريح كتابي منه، وهذا أمر مؤثم بقانون حماية حق المؤلف في مصر.

وعقب بأن المحكمة الاقتصادية أنصفت الطيار، وجاء حكمها عادلا بإلزام محمد رمضان بسداد 6 ملايين جنيه، مبينا أن الفنان المصري يجب أن يدفع المبلغ التعويضي وليس له في حكم القانون سوى درجة طعن بالنقض ولكنها لن توقف التنفيذ بدفع المبلغ.

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وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأربعاء، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ مالي يقدر بستة ملايين جنيه (400 ألف دولار)، للطيار أشرف أبو اليسر، عن الأضرار المادية والجسدية التي لحقت به جراء نشره صورة وهو على متن طائرة يقودها دون علمه، كما رفضت الدعوى القضائية الفرعية.