شريف عرفة يرد على مزاعم توليه إخراج فيلم "أحمس" لمحمد رمضان

رد المخرج المصري شريف عرفة على المزاعم التي راجت عبر وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقيه عرضا من الفنان المصري محمد رمضان، لتولي إخراج فيلمه السينمائي الجديد ”أحمس“ المزمع تقديمه في عام 2023.

وقال المخرج المصري عمرو سلامة، في تغريدة دونها عبر حسابه في موقع ”تويتر“، إن شريف عرفة طالبه بنشر تكذيب حول ما يدور بشأن إخراج فيلم ”أحمس“، نافيا كل ما تردد في هذا الأمر برمته.

وكتب عمرو سلامة في تغريدته: ”أستاذ شريف عرفة لأنه لا يملك حسابات إلكترونية، بعتلي رسالة إني أنشر تكذيب للخبر السخيف الذي يقول إنه سيخرج فيلم أحمس“.

وأضاف عمرو سلامة قائلا: ”وأنه لا يعلم شيئا عن الموضوع، وليس هو من يستفيد من ابتلاء زملائه، بحسب قوله“.

أستاذ شريف عرفة لإنه لا يملك حسابات إلكترونية، بعتلي رسالة إني أنشر تكذيب للخبر السخيف الذي يقول أنه سيخرج فيلم أحمس، وأنه لا يعلم شيء عن الموضوع، وليس هو من يستفيد من إبتلاء زملائه، على حسب قوله. — Amr Salama (@amrmsalama) April 7, 2021

وراجت على مدار الساعات الماضية أنباء عن تولي شريف عرفة إخراج فيلم ”أحمس“، وتولي السيناريست المصري ناصر عبدالرحمن عرضا لكتابة السيناريو، وأنه أعجب بالفكرة ورحب بها.

ويعتزم محمد رمضان تقديم فيلم تاريخي عن شخصية القائد الفرعوني المصري ”أحمس“ الذي نجح في تحرير مصر من غزو الهكسوس، على أن يعرض في عام 2023.