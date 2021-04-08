ما حقيقة زواج الفنانة السورية أصالة نصري والبرلماني المصري أحمد عبدالمجيد؟

نفى النائب في البرلمان المصري أحمد عبدالمجيد، حقيقة زواجه من الفنانة السورية أصالة نصري.

وانتشرت على مدار الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زواج عبدالمجيد وأصالة نصري.

وقال البرلماني المصري في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنه لا صحة لما يشاع حول زواجه من أصالة نصري، لكنه في الوقت ذاته أكد معرفته الجيدة بأصالة.

وبسؤاله حول طبيعة تلك العلاقة رفض الحديث في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه مسألة شخصية لا يريد التحدث بشأنها.

وقالت مصادر خاصة لـ“إرم نيوز“، وجود علاقة عاطفية تجمع بين أصالة والنائب البرلماني أحمد عبدالمجيد، مشيرة إلى أن ”هناك اتفاقا بشأن أخذ الأمور بينهما طبيعة رسمية“.

وأضافت المصادر أن ”الثنائي ينتظران الوقت المناسب للزواج حيث أن هناك تفاصيل في حياة كل منهما يرغبان في ترتيبها أولا“.

كما تواصل ”إرم نيوز“ مع الفنانة أصالة، للتعليق على قصة زواجها التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها رفضت الإجابة بالنفي أو التأكيد حول هذا الأمر، معتبرة إياه شأنا خاصا.