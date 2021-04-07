رامز جلال يكشف اسم برنامج المقالب الذي سيعرض في رمضان

أزاح الفنان المصري رامز جلال، الستار عن اسم برنامجه للمقالب الذي تقرر أن يقدمه في شهر رمضان المرتقب 2021.

ونشر رامز جلال بوستر جديد خاص ببرنامجه عبر جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا أن اسم برنامجه هو ”رامز عقله طار“.

وظهر رامز جلال في صورة البوستر وهو بشعر أحمر، ويرتدي خواتم في يده تحمل حروف اسمه، وأمسك بيده الثانية ”فانوسًا“ باعتباره مرتبطًا بمناسبة شهر رمضان، بينما يظهر على البوستر رجل يقع من مكان مرتفع، وذلك لرفع منسوب التشويق لدى الجمهور بشأن فكرة البرنامج.

وكتب رامز جلال تعليقًا على البوستر قائلًا: ”بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتممها علي خير ويكملها بالستر( #رامزعقله طار ) على MBC مصر إن شاء الله“.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=306283517520841&set=a.295285518620641&type=3&theater

وكان البعض قد تداول معلومات بشأن اسم البرنامج على أنه ”رامز مريض نفسي“، وهو ما جاء على عكس التوقعات، بينما تناول البعض تفاصيل بشأن البرنامج بينها تصويره في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقيل إن من بين الفنانين الضحايا بالبرنامج، أحمد سعد وويزو وسمية الخشاب ومحمود عبد الرحيم ”جنش“ حارس مرمى نادي الزمالك ومحمد مجدي ”قفشة“ لاعب النادي الأهلي، وأيضًا محمد هاني ومروان محسن وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.