الفنانة السورية سمر عبدالعزيز تنفصل عن زوجها محمد معروف

صدمت الفنانة السورية سمر عبدالعزيز جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخبر انفصالها عن زوجها المخرج محمد معروف بعد فترة زواج قصيرة لم تتعد خمسة أشهر.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”كنت أقول حين سأتزوج سأنتقي من يقول قلبي له قد إيه من عمري قبلك راااح، إنت عمري، لكني أخطأت فالعمر لا يهدى لأحد، لا أحد يستحق أن يأخذ العمر ويذهب، فعمق الحب اليوم هو عمق جرحك غدا“.

وأضافت سمر في منشورها: ”حبيت أقول للكل.. انفصلنا، بتمنى لا بقى حدا يباركلي وخلصت الحكاية وصارت ورايي فكرتك صح وكانت هيدي غلطة عمري، أوقات الصح صعب علينا نشوفه دغري“.

وأنهت منشورها بمقطع فيديو قديم لحفل زواجها، استعرضت من خلاله اللحظات التي عاشتها في يوم زفافها أثناء تحضيرات ما قبل الحفل، ومشهد يجمعها بزوجها السابق بالفستان الأبيض.

https://www.instagram.com/p/CNYC1BchFqd/?utm_source=ig_web_copy_link

وكانت الفنانة السورية سمر عبدالعزيز دخلت القفص الذهبي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، معلنة عن زواجها من المخرج محمد معروف، في حفل زفاف حضره عدد من الفنانين السوريين، منهم أمانة والي، وأمية ملص، وسوسن ميخائيل، وروعة ياسين.

وسمر عبدالعزيز ممثلة سورية، قدمت العديد من الأغاني وشاركت في العديد من المسلسلات السورية أهمها ”سيرة آل الجلالي“، ”هولاكو“، و“أنشودة المطر“، فيما تستعد اليوم للمشاركة في الجزء الحادي عشر من مسلسل ”باب الحارة“ بشخصية ”وداد“.