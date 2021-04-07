أول تعليق من محمد رمضان على حكم تغريمه لصالح الطيار المفصول (فيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بـ“انستغرام“، أثار غضب الجمهور.

وأظهر المقطع الفنان رمضان مستلقيًا على عوامة بحمام السباحة ويتناول مشروبا ما، ويبعثر مئات الدولارات بكل مكان.

ووصف الجمهور هذا المقطع بأنه يسخر من الحكم الذي صدر ضده بدفع مبلغ مالي يقدر بـ6 ملايين جنيه ”400 ألف دولار“ للطيار أشرف أبو اليسر، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء قيامه بالتصوير في قمرة القيادة خلال إحدى الرحلات الجوية، مما تسبب في فصل الطيار من عمله.

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كما شملت الانتقادات التي وجهها الجمهور إلى رمضان ”عدم احترام النعمة“، فيما اتهمه العديد من المتابعين بالكذب، لافتين إلى أنه من الصعب تصديق أنه بعثر هذه المبالغ بالماء، مؤكدين أنها أموال مزورة .

وقال متابعون:“ انت هتشغلنا ياعم دي فلوس أي كلام انت عاوز تفهمني انه مش فارق معاك، نعمة وهتزول من وشك اللي ميحترمش نعمة ربنا تزول بقيت مغرور قوي، كفاية استفزاز بقيت لا تطاق، انت بتكذب علينا انت هتموت من الغيظ وبتعيط دي فلوس ورق يامعام“.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قد قضت، اليوم الأربعاء، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ مالي يقدر بستة ملايين جنيه (400 ألف دولار) للطيار أشرف أبو اليسر، عن الأضرار المادية والجسدية التي لحقت به جراء نشره صورة وهو على متن طائرة يقودها دون علمه، كما رفضت الدعوى القضائية الفرعية.

وذكرت الدعوى القضائية التي أقامها الطيار أشرف أبو اليسر أن محمد رمضان استغل صورته في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنيته الجديدة ”مش بتفتش في المطار“، في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مالية وأدبية بالطيار.