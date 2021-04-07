حكم قضائي يلزم محمد رمضان بدفع 400 ألف دولار تعويضًا للطيار أشرف أبو اليسر‎

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ مالي يقدر بستة ملايين جنيه (400 ألف دولار)، للطيار أشرف أبو اليسر، عن الأضرار المادية والجسدية التي لحقت به جراء نشره صورة وهو على متن طائرة يقودها دون علمه، كما رفضت الدعوى القضائية الفرعية.

وذكرت الدعوى القضائية التي أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، أن محمد رمضان استغل صورته في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنيته الجديدة ”مش بتفتش فى المطار“، مستغلًا صورته فى مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وكانت قضت محكمة جنح مستأنف في مصر، في ديسمبر الماضي بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر شكلًا، وفي الموضوع قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

وكانت محكمة الجنح في مصر، قد قضت في تموز/يوليو الماضي، بحبس الفنان محمد رمضان، عامًا واحدًا، وتغريمه 20 ألف جنيه، أي (1253 دولارًا) وكفالة 10 آلاف جنيه ( 626.82 دولار)، في قضية اتهامه بسب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر.