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الإعلامية السورية نور خانم تظهر بدون حجاب
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 12:31 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2021 12:47 GMT

الإعلامية السورية نور خانم تظهر بدون حجاب

تعرضت الإعلامية السورية نور حداد، المقيمة في تركيا، والتي تعمل في قناة "سوريا" المعارضة، والشهيرة بـ"نور خانم"، للتنمر والتطاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب

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المصدر: فريق التحرير

تعرضت الإعلامية السورية نور حداد، المقيمة في تركيا، والتي تعمل في قناة ”سوريا“ المعارضة، والشهيرة بـ“نور خانم“، للتنمر والتطاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورة لها دون حجاب.

وانتشرت صورة للإعلامية نور ظهرت فيها دون حجاب، وسط أنباء عن خلعها له، فيما هاجمها فريق من المتنمرين بسبب قرارها مقابل آخرين دافعوا عنها.

وأكد فريق أن ”نور خسرت السوريين بعد خلعها الحجاب“، معتبرين أن ”أمثالها تشوهت لديهم مفاهيم الحرية“، فيما دافع فريق عن نور مستنكرين ”فرض الوصاية على الآخرين“، ومعتبرين قرار الإعلامية السورية شأن خاص بها.

وعلق مغرد عبر موقع ”تويتر“ يحمل اسم ”مفكر حر“: ”عيّنت الناس نفسها وصيّة على غيرها وخاصةً على النساء. كفى! نور (وغيرها) بالغة، مثقفة ولها حرية الاختيار والمعتقد كباقي البشر. شعرها و جسمها هما ملكها وهي حرة بالطريقة التي تقدم نفسها للعالم الخارجي. إذا كان لديك اعتراض على مظهرها، شاهد شيئًا آخر. كل الحب نور!“.

واستنكر ”عبود الدمشقي“ الهجوم عليها: ”نور مقدمه برنامج نور خانم شالت حجابها والعالم ستلموها ويلي بلش يحكي بالشرف وبالدين ويخونها ومابعرف شو ولك انو ولله عيب خلص ولو كبرو بقى وتركو العالم بحالها كلو واحد حر ويصطفل بقناعته“.

وانتقد آخر: ”الآن ارى كل الناس يتكلمون و كانهم اوصياء على الناس، و يضعون لك استشهادات باحاديث و كلام و… يا اخي شو كل ما وحدة شالت عن راسها كفر؟! و متى مان غطاء الشعر واجباً؟! من أعطاكم الحق باطلاق الاحكام على الناس و التدخل بأمرها؟!“.

فيما قال أحد الأشخاص أن ”حساب نور تعرض للاختراق ولم تنشر لها أي صورة مطلقا دون حجاب، وأنها حملة تشويه ممنهجة ضدها“.

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وكانت الإعلامية نور حداد قد ظهرت قبل انتشار صورتها في مقطع فيديو، تتحدث فيه عن التعليقات التي طالتها بشأن طريقة ارتدائها للحجاب، مؤكدة أنها ”تتفهم وجهات النظر مهما كانت“، مبينة أن ”الدين لم يقدس لا في القرآن والا في الأحاديث النبوية الحجاب بهذه الطريقة الشائعة“.

ولم تنشر الإعلامية السورية أي صورة لها دون حجاب عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قامت بإغلاق حسابها على ”فيسبوك“ بعد الحملة التي تعرضت لها فيما يبدو، بينما لم تشر للواقعة على أي من حسابيها في ”تويتر“ و“انستغرام“.

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