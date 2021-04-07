الإعلامية السورية نور خانم تظهر بدون حجاب

تعرضت الإعلامية السورية نور حداد، المقيمة في تركيا، والتي تعمل في قناة ”سوريا“ المعارضة، والشهيرة بـ“نور خانم“، للتنمر والتطاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورة لها دون حجاب.

وانتشرت صورة للإعلامية نور ظهرت فيها دون حجاب، وسط أنباء عن خلعها له، فيما هاجمها فريق من المتنمرين بسبب قرارها مقابل آخرين دافعوا عنها.

في أحدث إطلالاتها الاعلامية السورية المعارضة #نور_خانم 🤷🏻‍♀️ تظهر بدون حجاب !!! ااااخ ياحجاب شو كنت محليها 😅😅😂 pic.twitter.com/yeVrHUeDgM — رزان جبارة (@Razan_Jabara) April 6, 2021

وأكد فريق أن ”نور خسرت السوريين بعد خلعها الحجاب“، معتبرين أن ”أمثالها تشوهت لديهم مفاهيم الحرية“، فيما دافع فريق عن نور مستنكرين ”فرض الوصاية على الآخرين“، ومعتبرين قرار الإعلامية السورية شأن خاص بها.

وعلق مغرد عبر موقع ”تويتر“ يحمل اسم ”مفكر حر“: ”عيّنت الناس نفسها وصيّة على غيرها وخاصةً على النساء. كفى! نور (وغيرها) بالغة، مثقفة ولها حرية الاختيار والمعتقد كباقي البشر. شعرها و جسمها هما ملكها وهي حرة بالطريقة التي تقدم نفسها للعالم الخارجي. إذا كان لديك اعتراض على مظهرها، شاهد شيئًا آخر. كل الحب نور!“.

#نور_خانم عيّنت الناس نفسها وصيّة على غيرها وخاصةً على النساء. كفى! نور (وغيرها) بالغة، مثقفة ولها حرية الاختيار والمعتقد كباقي البشر. شعرها و جسمها هما ملكها وهي حرة بالطريقة التي تقدم نفسها للعالم الخارجي. إذا كان لديك اعتراض على مظهرها، شاهد شيئًا آخر. كل الحب نور! — مفكر حر (@hashemsthoughts) April 7, 2021

واستنكر ”عبود الدمشقي“ الهجوم عليها: ”نور مقدمه برنامج نور خانم شالت حجابها والعالم ستلموها ويلي بلش يحكي بالشرف وبالدين ويخونها ومابعرف شو ولك انو ولله عيب خلص ولو كبرو بقى وتركو العالم بحالها كلو واحد حر ويصطفل بقناعته“.

نور مقدمه برنامج نور خانم شالت حجابها والعالم ستلموها ويلي بلش يحكي بالشرف وبالدين ويخونها ومابعرف شو ولك انو ولله عيب خلص ولو كبرو بقى وتركو العالم بحالها كلو واحد حر ويصطفل بقناعته 🤷🏻‍♂️ — Abood Dimashki (@AboodDimashki) April 7, 2021

وانتقد آخر: ”الآن ارى كل الناس يتكلمون و كانهم اوصياء على الناس، و يضعون لك استشهادات باحاديث و كلام و… يا اخي شو كل ما وحدة شالت عن راسها كفر؟! و متى مان غطاء الشعر واجباً؟! من أعطاكم الحق باطلاق الاحكام على الناس و التدخل بأمرها؟!“.

#نور_خانم الآن ارى كل الناس يتكلمون و كانهم اوصياء على الناس، و يضعون لك استشهادات باحاديث و كلام و…

يا اخي شو كل ما وحدة شالت عن راسها كفر؟!

و متى مان غطاء الشعر واجباً؟!

من أعطاكم الحق باطلاق الاحكام على الناس و التدخل بأمرها؟! — Nabih Han 🇹🇷 (@alhirakihan) April 7, 2021

فيما قال أحد الأشخاص أن ”حساب نور تعرض للاختراق ولم تنشر لها أي صورة مطلقا دون حجاب، وأنها حملة تشويه ممنهجة ضدها“.

يااخوان هذي صورة مسربة ماتدري نور خانم من سربها وهذا الحساب مشبوه ويديره شاب اسمه وسيم خلي بالكم من الخوض باعراض الناس لاحول ولاقوة الا بالله لاصت الحكايا — SALMAN AHMAD (@salman202208) April 7, 2021

وكانت الإعلامية نور حداد قد ظهرت قبل انتشار صورتها في مقطع فيديو، تتحدث فيه عن التعليقات التي طالتها بشأن طريقة ارتدائها للحجاب، مؤكدة أنها ”تتفهم وجهات النظر مهما كانت“، مبينة أن ”الدين لم يقدس لا في القرآن والا في الأحاديث النبوية الحجاب بهذه الطريقة الشائعة“.

شفت كتير تعليقات على تغريدة نور حداد وموضوع خلعها للحجاب ، اول شي بحب وضح الصورة انتشرت على مواقع التواصل ..!

وما بعرف طبعا مين اللي سرب صورتها بلا حجاب ..! وهاد تصريح الها بقصة الحجاب . pic.twitter.com/eSwgZLwLyr — Om Heba🌺 (@Freundlichkeitt) April 7, 2021

ولم تنشر الإعلامية السورية أي صورة لها دون حجاب عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قامت بإغلاق حسابها على ”فيسبوك“ بعد الحملة التي تعرضت لها فيما يبدو، بينما لم تشر للواقعة على أي من حسابيها في ”تويتر“ و“انستغرام“.