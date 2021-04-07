الممثل السوري يحيى مهايني لـ"إرم نيوز" : هذه قصة "الرجل الذي باع ظهره" (فيديو)

أكد الممثل السوري يحيى مهايني، بطل فيلم ”الرجل الذي باع ظهره“ أنّ الإشعاع الذي شهده الفيلم منذ ترشيحه لجائزة ”الأوسكار“ حقق له نجاحا أكبر من الفوز بالجائزة بحد ذاتها، مشيرا إلى انّ ”الجميع يتحدث عن الفيلم وهذا يعني أننا فزنا“.

وقال مهايني في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إنّ ”ما نعيشه الآن يبعث على الفخر، نحن نستلذّ بتمثيل الفيلم وإخراجه وميكساجه وكل تفاصيله، وهذا اكبر فوز وإن كنا بكل تأكيد نتمنى الفوز بجائزة الأوسكار“.

وأشار إلى ”أنّ الناس أحبّوا كامل الفيلم من السيناريو إلى الفكرة إلى الصورة السينماتوغرافية وأداء كل الممثلين“، مؤكدا أنّ تناول الفكرة خلق هذا النجاح للفيلم، كيف أنّ فنّانا أنجز وشما على ظهره وهو لاجئ ويتطلع إلى الحرية واتخذ من ذلك الوشم مجالا للكسب وللتوق إلى الحرية.

وأضاف مهايني: ”أنا عشت الدور، البطل لا يعتبر نفسه لاجئا، وهناك صورة نمطية عن اللاجئ في العالم العربي، لأن المواطن بمجرد ان يطلب اللجوء تصبح صفته (لاجئا) وتنتفي بقية الصفات، إذ لم يعد الحديث عنه بصفته مهندسا أو طبيبا أو طالبا“.

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وردّا على سؤال حول كيفية طرح الفيلم ملفّ الاغتراب والمعاناة الإنسانية للاجئين لخلق مادة درامية لفتت لها أنظار العالم، اعتبر بطل الفيلم أنّ ”الطرح الذي عبّر عنه الفيلم هو أن الحريّة نسبية وكل إنسان له رؤيته للحرية وينشد نوعا منها“، وفق قوله.

وتابع: ”الحرية التي بحث عنها بطل الفيلم أن يسافر والحرية التي عبّر عنها هي أن يتمكن من العيش على النحو الذي يحقق له راحته، بعد أن اعتقد مثل كثيرين أنّ المال قد يجلب الحرية، لكن ذلك لم يكن صحيحا تماما، حيث حافظ على نفس نمط عيشه و لباسه وبعث بالأموال إلى أمه وتبين له انّ هذه الحرية لا يريدها بل يريد أن يكون مرتاحا مع إنسانة تفهمه.“

وخلص الممثل السوري يحيى مهايني إلى القول إنّ ”الفيلم ليس وثائقيا ولا تقريرا للأمم المتحدة بل هو عمل سينمائي انطلق من أفكار حقيقية أو متخيلة وقدّم صورة لاجئ سوري بغير الطريقة التي طُرح بها من قبل“، على حد تعبيره.