هند البلوشي ترد على المشككين في زواجها من الفنان العراقي علي يوسف (فيديو)

خرجت الفنانة الكويتية هند البلوشي عن صمتها إزاء ما راج خلال الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التشكيك في زواجها من المطرب العراقي علي يوسف.

وظهرت هند البلوشي عبر تقنية البث المباشر في حسابها بموقع ”إنستغرام“، رافعة راية التحدي ضد زوجها بأن ينكر زواجه منها، مشددة على أنهما تزوجا بالفعل على سنة الله ورسوله.

وردت هند البلوشي على المتابعين بأنه لن يفيد الجمهور في شيء سواء أعلن علي يوسف الزواج منها أم لم يعلن، منوهة إلى أنها أعلنت الظروف الخاصة بها لاسيما أن البيوت أسرار ولا شأن لأحد بها.

واعترفت هند البلوشي بأنها قد تكون تسرعت أو أخطأت في الإعلان عن شيء يخصها وزوجها وعائلتها فقط، مبدية رغبتها في أن يظهر علي يوسف ”لايف“ وينكر الزواج ويقول: ”انتي مو مرتي.. خلصنا قفلوا على الموضوع“.

ووجهت رسالة إلى زوجة على يوسف الأولى، قائلة إن لها الحق أن تنكر أو لا تنكر لأن الأهم أن الله مطلع على ما حدث.

وأضافت الفنانة الكويتية أنها لا تقبل نصائح أحد يمكن أن يقولوا لها بأنها تستحق الأفضل لأن علي يوسف لديه ظروفه كما أن الزواج إشهار وهي فعلت ما عليها وأشهرت.

وحول اتهامها بأنها ”خطافة رجال“، ردت بالقول إنها ليست كذلك ولا تخطف رجالا لأن الرجل محلل له الزواج من أربع، متسائلة بأن أي رجل لو قام بهذا الحلال سيقولون على من تزوج بهن خاطفات رجال.

وعقبت هند البلوشي بأن علي يوسف لديه شخصية ويعرف ما يفعل وهي لم تجبره على شيء بل تزوجته على سنة الله ورسوله، مستطردة بالقول ”مافي ريال يتزوج زوجة تانية الا لو هو مو مرتاح.. واللي هيقول عليا خطافة رياييل رح أرفع عليه قضية“.

وشددت على أن صمت علي يوسف دليل على زواجه منها وأنه كما يقولون ”السكوت علامة الرضا“، مشددة على أنها ليست أول امرأة تتزوج من رجل متزوج.

وبينت هند البلوشي أنها تكون ”خطافة ريال“ وهدامة بيوت حال اشترطت على من تزوجته أن يطلق زوجته، مختتمة: ”المرأه اللي تحب ريلها تصبر عليه وتضحي.. وهذا زوجي مو حبيبي.. زواجنا شرعي مو تسليه“.

وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن وجود مشاحنات بين المطرب العراقي علي يوسف وزوجته زهراء البصري من جهة، وهند البلوشي من طرف ثالث، حيث أثار علي الجدل بقوله حينها: ”أنا أقول كافي وأتوقع صار الوقت اللي لازم تنتهي بيه كل هذه الفوضى“.