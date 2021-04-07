حليمة بولند تحتفل برفع التحفظ على أموالها بـ"النوق والخراف والورود" (فيديو)

احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مع أسرتها برفع التحفظ المفروض على أموالها في القضية المعروفة بقضية ”مشاهير غسيل الأموال“، وسط إطلاق الزغاريد وتزيين المنزل بأكمله بالورود.

وتلقت حليمة بولند من والديها هدية ضخمة بمناسبة براءتها وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من الخراف والنوق.

كما تلقت مجموعة كبيرة من باقات الورود والهدايا والشوكولاتة من عدد كبير من محبيها وأصدقائها مثل: الفاشينيستا مرمر، ومصممة الأزياء السعودية فاطمة بالحداد.



وظهرت ابنتا حليمة بولند ”ماريا وكاميليا“ في مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر صفحتها بتطبيق ”سناب شات“ لحفل براءتها، لتهنئة والدتهما بالبراءة والتعبير عن سعادتهما البالغة بـ“ظهور الحق“.

وكانت السلطات الكويتية، قررت التحفظ على الحسابات البنكية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، إثر تضخم أرصدتهم بشكل كبير ولافت، وصلت إلى ملايين الدولارات.

ورفعت النيابة العامة التحفظ على أموال وحسابات ”فوز الفهد، وفرح الهادي، وجمال النجادة، وحليمة بولند“، بحسب ما جاء في تغريدة على حساب ”المجلس“ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.