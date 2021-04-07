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الفنانة حلا نورة تعلن انفصالها رسميا بعد 8 سنوات زواج
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 6:50 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2021 8:20 GMT

الفنانة حلا نورة تعلن انفصالها رسميا بعد 8 سنوات زواج

أعلنت الفنانة السعودية المقيمة في الكويت حلا نورة، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها بعد مرور 8 سنوات على زواجهما، مشيرة إلى أن "خالتها" هي السبب الرئيس وراء وقوع

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أعلنت الفنانة السعودية المقيمة في الكويت حلا نورة، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها بعد مرور 8 سنوات على زواجهما، مشيرة إلى أن ”خالتها“ هي السبب الرئيس وراء وقوع الطلاق.

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وتركت حلا نورة، منشورا عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، قالت فيه: ”أعلن انفصالي بعد زواج سعيد دام 8 سنوات والسبب خالتي ”المكيودة“ والأفاعي اللي معاها دمرولي بيتي“.

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وأضافت حلا نورة قائلة: ”الله يوريني فيج عجائب قدرته“، واصفة خالتها تلك بالمجنسة الأردنية.

 

واستطردت حلا نورة تقول: ”أنا مو عاقة وهالمرة ماراح أسكت عن حقي وبالنهاية كلكم راح تخسرون والله يقويني أخذ حقي من عينكم“.

وفي تعليقها على ذلك المنشور كتبت حلا نورة قائلة: ”الفتنة أشد من القتل حسبي الله ونعم الوكيل محتاجة دعواتكم تكفون لاتنسوني بالدعاء“.

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