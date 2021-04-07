فرح الهادي تبكي بعد رفع الحظر عن أموالها (فيديو)

دخلت الفنانة والفاشينيستا الكويتية فرح الهادي، في نوبة بكاء بعد رفع الحظر عن أموالها بقرار من النيابة الكويتية، مؤكدة أنها عاشت أيامًا صعبة للغاية وكان الأمر ثقيل على قلبها ولولا وقوف زوجها الفنان عقيل الرئيسي بجوارها لما استطاعت عبور الأزمة.

وأكدت فرح الهادي- في فيديو عبر حسابها بتطبيق ”سناب شات“، أنها عرفت معني السند والظهر بفضل زوجها الذي ترك كارت البنك الخاص به لها حتى تستطيع الخروج والإنفاق على نفسها كما تريد، لافتة إلى أنه أنفق على أهلها الذين يعتمدون عليها بنسبة 80% بدلًا منها، وقام بدفع مصاريف شقيقها الجامعية.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية الشهيرة أن عقيل الرئيسي عوضها عن والدها واشتري لها العديد من الهدايا خلال الفترة الماضية حتى لا تشعر أنها ترغب بشيء ولا يمكن أن تشتريه، لافتة إلى أنها تحمد الله أنها استردت أموالها قبل عيد ميلاده حتي تستطيع شراء شيء ضخم له.

ونفت فرح الهادي ما تردد حول حملها بسبب ضخامة الاحتفال الذي أقامته بعد رفع الحجز عن أموالها وذبحها للعديد من الخراف لله، مشددة أن الحفل خاص ببرائتها فقط وفي حال حملها ستخبر جمهورها على الفور.

وأشادت الهادي بنزاهة القضاء الكويتي رغم استمرار القضية لأكثر من 9 شهور والضغط الكبير الذي عاني منه المشاهير، ولكن بالوقت نفسه تم بذل مجهود كبير للتأكد أن كل أموال المشاهير نزيهة وليس عليها شبهة.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية رفعت يوم الاثنين الماضي، التحفظ المفروض على أموال وحسابات عدد من المشاهير على منصات التواصل الاجتماعي، في القضية المعروفة بقضية ”مشاهير غسيل الأموال“ منهم حليمة بولند وفرح الهادي وفوز الفهد.