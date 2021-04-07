المغنية اللبنانية نورهان تكشف حقيقة ارتباطها بثري سعودي

كشفت المغنية اللبنانية نورهان حقيقة ما راج مؤخرًا بشأن زواجها من ثري سعودي بعد تسريب صور لهما في مدينة كان الفرنسية، موضحة أنها لم تتزوجه مطلقًا ولكنه كان مشروع زواج وقصة حب لم يكتمل

وشددت نورهان – في مقابلة تلفزيونية- على أنه كان شخصا رائعا ولكن النصيب حال بينهما ولم يتم استكمال ما كانا يخططان له.

وأشارت إلى أن الفيلا التي تعيش بها في الإمارات حصلت عليها كهدية ولكنها لن تعلن عن اسم من أهداها لها، مؤكدة أنها ارتبطت بـ5 أشخاص وكلهم كانوا مقتدرين ماديًا وانها لا تستطع أبدًا أن ترتبط بشخص فقير.

وشددت نورهان أنها لم تنته فنيًا ولكن ظروف غلق قناة وشركة ”ميلودي“ للانتاج الفني أدت إلى وقف إصدار الألبومات والأغاني، لافتة إلى أن لا توجد مطربة عاشت لها أغنية مثل أغنيتها ”حبيبي يا عيني“ التي أطلقتها عام 2003 ومازالت يتم غنائها والاستماع إليها في العالم كله.

ورفضت ما يتردد حول خضوعها للعديد من عمليات التجميل، موضحة أنها جميلة منذ ظهورها بالوسط الفني ولم تخضع سوي لعملية في الأنف ونفخ الشفاه إلى جانب بعض حقن البوتوكس وعملية شفط للدهون ووضعها في أماكن أخرى وتنحيف الخصر.

وروت قصة تعرضها للسحر لعدة سنوات وكيف قامت بالتخلص منها بعدما أصيبت بالمرض ولم تكن تقدر على الوقوف علي قدميها بسببه، موضحة أنه على الرغم من كونها مسيحية ولكنها استعانت بشيخ جامع لكي يصلي عليها ويفك السحر.

وقالت نورهان ان الشيخ أخبرها أنها بالفعل تم عمل لها سحر منذ سنوات مما أدي إلى عدم رؤيتها لحقيقة الأشياء بوضوح ومرضها، لافتة إلى أنه بعد مساعدته لها بدأت الأمور في التحسن تدريجيًا.

وأكدت المطربة اللبنانية أنها تمتلك بالفعل كما كبيرا من المجوهرات وكلهم قطع فريدة وحصلت عليها كهدايا ولم تشتري أي منهم، مشيرة إلى أن قيمتهم يمكن أن تتجاوز الـ500 ألف دولار.

وأضافت نورهان أنها قامت بارسالهم خارج لبنان وبسبب ذلك تم توقفيها بالمطار للتأكد من أنها تمتلك هذه المجوهرات ثم أعطوها ورقة أنها بالفعل ملك لها، مؤكدة أن كل الفنانات يحصلن على هدايا من المجوهرات وأي رجل تعرفت عليه أهداها مجوهرات لأنها لا تحب أي أنواع أخرى من الهدايا.

ولفتت إلى أنها تحلم بالحصول على الجنسية الإماراتية التي تعيش بها منذ سنوات لأنها وجدت هناك اطمئنان واحترام أكثر من وطنها الأساسي لبنان.