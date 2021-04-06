منوعات

إصابة زوج ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 23:40 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 23:50 GMT

إصابة زوج ياسمين صبري أحمد أبو هشيمة بفيروس كورونا

أكدت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعدما أجرى مسحة طبية تثبت إيجابيتها وتعرضه للإصابة. وقالت

+A -A
المصدر: شيماء حسن- إرم نيوز

أكدت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، وذلك بعدما أجرى مسحة طبية تثبت إيجابيتها وتعرضه للإصابة.

وقالت المصادر في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن أبو هشيمة غادر منزل الزوجية وقرر الإقامة في مكان آخر يمتلكه، ليكون بمعزل عن أسرته.

وأضافت المصادر أن الفنانة المصرية ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، تعيش حالة من القلق حيث أجرت مسحة طبية ولكنها تنتظر ظهور النتيجة مساء غد الأربعاء، فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحات طبية من باب الاطمئنان.

ونوهت المصادر إلى أن ياسمين صبري، عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامته الحالية حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play