إصابة روبي بكورونا وخروج مسلسلها من السباق الرمضاني

أصيبت الفنانة المصرية روبي، بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، حيث أجرت مسحة طبية تسببت في عزلها الفترة الحاضنة للفيروس ومدتها أسبوعين.

وعلمت ”إرم نيوز“، من مصدر خاص داخل كواليس تصوير مسلسل ”شقة 6″، الذي تقوم ببطولته روبي، أنها تغيبت عن التصوير لعدة أيام بعد ظهور أعراض كورونا عليها، وعندما أجرت المسحة ظهرت نتيجتها إيجابية.

وقال المصدر، إن المسلسل تقرر عرضه خارج دراما رمضان 2021، بعدما كان مقررا له العرض في رمضان المرتقب، منوها بأن العمل يعاني مع ضيق الوقت وجاءت إصابة روبي، لتزيد الأمر تعقيداً.

وأضاف أن الشركة المنتجة كانت ترغب في إنهاء التصوير منتصف رمضان، بحسب الاتفاق مع روبي، لأنها تخطط لطرح ميني ألبوم خاص بها في عيد الفطر المقبل، لكن جميع ما تم التخطيط له أعيد النظر فيه.

وأوضح المصدر أنه سيتم عرض المسلسل بعد عيد الفطر المبارك ليكون متاحا للجمهور مشاهدته بعيدا عن الزخم الرمضاني لهذا العام.

وتدور أحداث مسلسل ”شقة 6“ حول شقة تحمل رقم 6 داخل إحدى العمارات، التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، حيث يفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ الأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

مسلسل ”شقة 6“ بطولة روبي، أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، وغيرهم وهو سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل.