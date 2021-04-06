بعد اتهامه باستغلال أزمة "الملك أحمس".. محمد رمضان ينشر دليل البراءة (فيديو)

دافع الفنان المصري محمد رمضان، عن الهجوم الذي تعرض له مؤخرا بعد اتهامه باستغلال أزمة منع مسلسل ”الملك“ من إذاعته خلال شهر رمضان المقبل، لتقديم فيلم سينمائي عن ”الملك أحمس“.

وجاء دفاع ”رمضان“ عن نفسه بنشر جزء من لقاء تلفزيوني قديم له، معلناً من خلاله أن حلم حياته تجسيد شخصية ”الملك أحمس“، وذلك بعدما اتهام بعض الفنانين له باستغلال أزمة مسلسل ”الملك“.

وعلق ”رمضان“ على الفيديو الذي نشره في ”ستوري“ حسابه على موقع ”انستغرام“ :“حلم حياتي أعمل الملك أحمس سنة 2012″.

وفي نفس السياق، تداولت الكثير من الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين الفيديو الذي نشره ”رمضان“ ليبرئ نفسه من استغلال أزمة الفنان عمرو يوسف بمنع مسلسله ”الملك“.

View this post on Instagram A post shared by EGYPT | CELEBRITY (@egypt.celebrity)

بداءة الأزمة جاءت مع نشر رمضان، فيديو لعالم الآثار المصري زاهي حواس، أشار فيه إلى أن رمضان هو الأنسب من حيث ملامحه لتجسيد شخصية ”أحمس“.

وعلّق رمضان قائلا: ”شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الأثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمل فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم #محمد_رمضان #أحمس 2023“.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر قد أعلنت وقف مسلسل ”الملك أحمس“، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وذلك بعد جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية في مصر بسبب الهيئة الشكلية وملابس أبطال المسلسل وبعض الأخطاء التاريخية.

وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.

ومسلسل ”الملك“ مأخوذ عن رواية ”كفاح طيبة“ حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.