حرب كلامية بين برلنتي عامر وزوجة سعد الصغير الأولى

خرجت الفنانة برلنتي عامر، التي أعلنت زواجها من الفنان الشعبي سعد الصغير، عن صمتها للرد على تدوينة ”نور الهدى“ زوجة سعد الأولى، ونجلها الأكبر محمود.

وقالت ”برلنتي“ في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك:“حبيبي، وجوزي، وتاج راسي، ربنا يخليك ليَّ ،جوزي قالي إللي يقول عليكِ متجوزة في السر طلّعي عقد الجواز ووريهم إمضتي وبصماتي عليه، أنتِ ست محترمة غصبًا عن أي حد، وأنتَ أحن راجل، كفاية حب ولادي ليك ”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2910890699129899&id=100006269925563

وكتبت أيضًا منشورًا آخر ردًا على الكثير من المتابعين الذين قالوا إنها تزوجت من سعد من أجل الشهرة، قائلة:“بالنسبة للناس إللي بتقول إتجوزت سعد علشان يشهِرني، أنا مش محتاجة شهرة، علشان الحمد لله بيقولوا عني ممثلة شاطرة جدًا، وتاريخي يتكلم من قبل ما أعرف سعد بسنين، بس هو جوزي، وحبيبي، وده شرف ليَّ، وسعد ما أضاف لتاريخي الفني، ودي أعمالي حتى لو دور ثاني أو ثالث أنا بيرلنتي عامر ”.

وكانت ”نور الهدى“ زوجة سعد الأولى قالت في منشور لها، ردًا على انتشار خبر زواجه من برلنتي:“حسبي الله ونعم الوكيل يارب أشوف فيكما يومًا يارب، ثم قامت بنشر صور تجمعها مع أولادها، وعلّقت عليها قائلة:(عمري وحياتي ودنيتي، بحمد ربنا أنا فعلًا عرفت أربّي رجالة أتشرف بيهم، سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمرى كله، توتي، وحودة، ومنة، ومودي)، يارب يدّيني طول العمر وأفرح بيكم، وأعيش وأربّي عيالكم زي ما ربتكم“.

يذكر أن الفنانة برلنتي عامر، أعلنت زواجها من المطرب الشعبي سعد الصغير من خلال نشرها فيديو له وهو يهنئها بعيد ميلادها.