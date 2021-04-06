الفنان المصري أحمد صادق يُعلن الإفراج عن نجله بعد استغاثته بالسيسي

أعلن الفنان المصري أحمد صادق، إخلاء سبيل نجله مجدي، بعد حبسه احتياطيًّا لمدة عامين، دون إدانته بجريمة معينة، حسبما أكد الفنان مسبقاً.

وكتب صادق على حسابه الشخصي بـ“فيس بوك“: ”الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا.. مجدي إخلاء سبيل، شكرًا لكل أصحابي وكل من دعم مجدي شكرًا صديقى المحامي خالد علي شكرًا صاحبي ودفعتي أشرف زكي لكم جميعًا تحياتي“.

يذكر أن الفنان المصري أحمد صادق، كان قد ناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإخلاء سبيل نجله، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، قائلًا: ”فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنا متأكد إن سيادتكم لا تعلم أن ابنك مجدي أحمد صادق محبوس سنتين بدون جريمة، أناشدكم كأب أن تدخل حفاظًا على مستقبله“.

ويعد مسلسل ”الاختيار“ هو آخر أعمال أحمد صادق الفنية، الذي شارك به كضيف شرف في الموسم الرمضاني الماضي، وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم أمير كرارة، كريم محمود عبد العزيز، تامر مجدي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، ضياء عبدالخالق، والمسلسل محن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.