فنانون مصريون يتضامنون من أجل عرض مسلسل "الملك"

أثار قرار وقف عرض مسلسل ”الملك“ بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له بسبب المغالطات التاريخية الموجودة به، استهجانا بين عدد من نجوم الفن الذين أطلقوا هاشتاغ ”نتفرج وبعدها نحكم“ طالبوا فيه بالتراجع عن القرار والسماح بعرض العمل.

وتصدر الهاشتاغ مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تناوله على نطاق واسع بين النجوم، وعلى رأسهم الفنان أمير كرارة، أحمد السقا، دينا الشربيني، كندة علوش، هنا شيحا، أحمد زاهر، ياسين السقا، أحمد فهمي، آيتن عامر، ياسمين عبد العزيز، وآخرون.

ونشر الفنانون الهاشتاغ، الذي جاء مصحوبا بتعليق ”إحنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان نسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا“، وذلك عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

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وأضاف المنشور: ”ماتحكمش على الجواب من عنوانه، من حقك تقرأ الجواب كله وساعتها تحكم، لافتاً إلى أن السوشيال ميديا لو تحولت لمحكمة فنية من حقها تمنع عرض أو توقف عمل مانعرفش بكرة هتحكم بإيه وممكن تظلم مين“.

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وتابع المنشور ”من حقنا نتخيل من حقنا نحلم من حقنا نغلط، ايضًا من حقك تشوفنا حتى لو هتنتقدنا، ومن حقك برضه ماتتفرجش بس مطلب الوقوف والمنع خسارة وقطع عيش وظلم“.

ويأتي ذلك بعد قرار المنتج تامر مرسي، إيقاف تصوير مسلسل ”الملك“، الذي كان مقررًا عرضه ضمن المائدة الرمضانية الأسبوع المقبل، بعد سيل من الانتقادات التي نالت البرومو الرسمي للعمل كونه يتناول قصة ”الملك أحمس“، عن رواية ”كفاح طيبة“ للأديب نجيب محفوظ، من بطولة عمرو يوسف، وصبا مبارك، وسوسن بدر، وماجد المصري، ومحمد علاء، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأمير صلاح، وباسل الزارو، ومعتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنياوي.