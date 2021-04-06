عمرو عبد العزيز يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

احتفل الفنان المصري عمرو عبد العزيز بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ”رضوى حسن“ في حفل اقتصر على حضور أسرة العروسين فقط في مدينة الإسكندرية.

وعلّق الفنان المصري على صورة جمعته بخطيبته نُشرت عبر حسابه على ”إنستغرام“ بالقول:“الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أنا خطبت البنت العسولة الصغنونة العسلية دي، بحبك يا إسكندرية“.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو عبد العزيز الفنية في مسلسل ”الأخ الكبير“، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

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وبدأ عمرو عبد العزيز حياته الفنية في مسرح المدرسة عندما قرر إخراج مسرحية (الأسد ملك الغابة) في المرحلة الإعدادية، وحاول الالتحاق بعدها بمعهد الفنون المسرحية، إلا أنه فشل بتحقيق ذلك، فالتحق بكلية الآداب جامعة 6 أكتوبر قسم تمثيل ومسرح، وتخرج بترتيب الأول على دفعته.

وقدّم الفنان المصري العديد من الأعمال وظهر في أدوار صامتة، وعبر عالم الفن عن طريق المخرج سعيد حامد الذي اختاره ليقدم دورًا في فيلم ”حمادة يلعب“، ثم عودة الندلة، ورشحه المنتج محمد السبكي ليشارك في فيلم أيظن، إلى أن أسند له الفنان عادل إمام دورًا في فيلمه ”مرجان أحمد مرجان“.

وبعد ذلك انطلق ”عمرو“ نحو التمثيل بالعديد من الأفلام والمسلسلات، منها: ”نونة المأذونة، باب الخلق، العقرب، زواج بالإكراه“، وغيرها من المسلسلات.