بشخصية اللمبي وطريقة المهرجانات.. محمد سعد يطرح كليب "حبوب جراءة"

فاجأ الفنان المصري محمد سعد، جمهوره بطرح كليب أغنيته الجديدة ”حبوب جراءة“، التي حملت طابع المهرجانات، وذلك بعد غيابه عن الساحة الفنية منذ عامين.

ونشر ”سعد“ كليب أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية على موقع ”يوتيوب“، وجاء غناؤه على طريقة شخصية اللمبي التي جسدها في فيلم يحمل نفس الاسم في العام 2002، وحقق خلاله نجاحًا كبيرًا.

وأعلن محمد سعد بهذه الأغنية اقتحامه لعالم المهرجانات الذي اتجه إليه بعض الفنانين والمطربين مؤخرًا أمثال: المطرب سامو زين، والفنانة والإعلامية ريهام سعيد، والفنان عمرو عبد العزيز.

وتعد هذه التجربة الأولى لـ“محمد سعد“ في الغناء بعيدًا عن السينما والدراما، حيث قام بغناء العديد من الأغاني في الأفلام والمسلسلات التي شارك فيها.

وكان محمد سعد قد نشر منذ أيام مقطعًا صغيرًا من أغنيه عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، وعلّق عليها، قائلًا:“استنوا أغنيتي الجديدة حبوب جراءة“، وهي من كلمات حسين جمال فانتا، وألحان تيم البم.

يذكر أن فيلم ”محمد حسين“ الذي طرح في 2019، يعد آخر أعمال الفنان محمد سعد السينمائية، وشارك في بطولته: سمير صبري، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومي سليم.