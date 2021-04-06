انتصار الشراح تفوق من غيبوبتها وتحسن في حالتها الصحية

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن آخر تطورات الحالة الصحية لمواطنتها الفنانة انتصار الشراح، مؤكدة أنها استردت وعيها بالكامل بعد دخولها في غيبوبة منذ شهرين، عقب تدهور حالتها الصحية جراء عملية جراحية في الأمعاء.

وقالت مي العيدان عبر صفحتها الرسمية على تويتر:“‏لله الحمد و الشكر، تحسّنت حالة الفنانة القديرة انتصار الشراح، و استردت وعيها بالكامل، وتم رفع جهاز غسيل الكلى عنها في العناية المركزة“.

لله الحمد و الشكر تم تحسن حالة الفنانه القديره انتصار الشراح و استردت الوعي و تم رفع جهاز غسيل الكلى من عليها في العنايه المركزه وحاليا يقوم الأطباء على ضبط بعض الانزيمات و تستقر حالتها بشكل كافي الله يكتب لها الخروج باْذن الله من العنايه المركزه بفضل الله وثم فضل دعائكم pic.twitter.com/DoIYuA7Dp7 — مي العيدان (@mayal3eidan) April 6, 2021

وأضافت:“حاليًا يقوم الأطباء بضبط بعض الأنزيمات لتستقر حالتها بشكل كامل، الله يكتب لها الخروج بإذنه وفضله من العناية المركزة، وبفضل دعائكم“.

ويأتي منشور مي العيدان بعدما كشفت في وقت سابق أن الفريق الطبي المشرف على حالة ”الشراح“ تدخَّل وقام بعملية سحب للماء الزائد في جسمها، وأنها ما زالت ترقد على سرير الشفاء في العناية المركزة في المستشفى الأميري.

كما نفت في منشورها الذي كتبته عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، شائعة وفاة انتصار الشراح التي دائمًا ما تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنية لها الشفاء، كما طالبت الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت مي العيدان:”أنفي جملة وتفصيلًا شائعة وفاة الفنانة الكبيرة انتصار الشراح.. الفنانة انتصار الشراح ما زالت تعيش بيننا، الله يشافيها ويعافيها، وتتلقى العلاج في العناية المركزة في المستشفى الأميري، والأطباء هناك لم يقصروا بحقها“.

وكانت انتصار الشراح، قد أجرت عملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر من العام 2020، وساءت حالتها الصحية بعدها، ونقلت للعناية المركزة في المستشفى الأميري بعد إصابتها بمضاعفات.