قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت" تهدد مسلسل "الطاووس" لجمال سليمان

تقدم المحامي المصري طارق العوضي، ببلاغ إلى النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الممثلين، وذلك بشأن استخدام اسم نازلي مصطفى كريم في دعاية مسلسل ”الطاووس“ المقرر عرضه في رمضان مع استخدام قضية الفيرمونت.

وقال العوضي مقدم البلاغ نيابة عن موكلته ابنة الفنانة نهى العمروسي: ”تابعنا ببالغ الانزعاج ما تم نشره على العديد من الصفحات واسعة الانتشار على مواقع السوشيال ميديا من دعاية لمسلسل رمضاني يسمى الطاووس“.

وأوضح العوضي في بيان عبر ”فيسبوك“: ”تم استخدام صورة موكلتنا نازلي مصطفى كريم في الدعاية لهذا المسلسل كما استخدم اسم قضية الفيرمونت كدعاية رخيصة ومؤثمة قانونا لهذا المسلسل، خاصة أن النيابة العامة قد حذرت مرارًا وتكرارًا من تناول هذه القضية لأنها مازالت في مرحلة التحقيقات“.

وتابع العوضي: ”من شأن ذلك التأثير على التحقيقات ومجراها، كما أن موكلتنا نازلي مصطفى كريم ليست هي فتاة الفيرمونت المجني عليها في القضية“.

ولفت إلى أن أصحاب هذه الصفحات يصرون على المضي في تلك الدعاية الرخيصة، على حساب انتهاك خصوصيتهم ونشر صور خاصة دون موافقة أصحابها في مخالفة صريحة للدستور والقانون.

وقررت النيابة العامة في مصر، في وقت سابق، إخلاء سبيل متهمين في قضية ”التعدي على فتاة في فندق فيرمونت“ الشهيرة، بينهم نازلي مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي.

https://www.facebook.com/elawady2/posts/10226706700233262

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، قد أمر بالتحقيق في الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في مصر، بعد بلاغ المجلس القومي للمرأة وشكوى قدمتها إحدى الفتيات بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق ”فيرمونت نايل سيتي“ في القاهرة، بعد تخديرها بمخدر ”GHB“ الذي يؤدي لفقدان الوعي.

وشغلت الواقعة حالة من الغضب بين المصريين والوطن العربي في الأشهر الأخيرة.

وطرح المخرج رؤوف عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، البرومو الرسمي لمسلسل ”الطاووس“، بطولة الفنان السوري جمال سليمان، وهو العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.