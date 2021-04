وفاة الممثل البريطاني بول ريتر عن عمر ناهز 52 عاما

تُوفي الممثل البريطاني ”بول ريتر“ عن عمر يناهز 52 عاما، إثر إصابته بورم في المخ، حسبما أعلن وكيل أعماله.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطاينة، نقلا عن وكيل أعمال ريتر الذي شارك في سلسلة أفلام ”هاري بوتر“ الشهيرة، وملحمة ”جيمس بوند“، فقد توفي النجم في منزله بعد معاناة من الإصابة بورم في المخ.

وأضاف: ”لقد كان ريتر ممثلا استثنائيا، ولديه موهبة عظيمة، حيث استطاع تجسيد العديد من الأدوار فوق خشبة المسرح وعلى الشاشة أيضا، بمهارة غير عادية.. لقد كان ذكيا ولطيفا جدا ومضحكا للغاية.. سوف نفتقده كثيرا“.

ولد بول ريتر في 5 مارس 1966، بكنت، المملكة المتحدة، عُرف بأدواره الناجحة، حيث شارك بول ريتر في العديد من الأعمال الناجحة مؤخرا منها الدراما الحاصلة على العديد من الجوائز Chernobyl ”تشيرنوبيل“ التي أعادت إحياء حادثة تشيرنوبيل التي راح ضحيتها الآلاف.

كما ظهر في فيلم جيمس بوند ”Quantum of Solace“ العام 2008، مع النجم العالمي دانيال كريغ، وفي العام التالي شارك في فيلم ”Harry Potter and the Half-Blood Prince“.

ويعد ريتر، واحدا من الممثلين الموهوبين بشكل استثنائي، حيث لعب مجموعة متنوعة من الأدوار بمهارة غير عادية، وحصل العام 2009، على الجائزة الخاصة للمسرح العالمي.

وفور إعلان نبأ وفاته، نعاه الكثيرون، ومنهم النجم المخضرم إيدي مارسان ووصفه بأنه ”أحد أعظم ممثلينا“، ووصفه النجم ثيو بافيتيس، بأنه ”ممثل رائع ومتعدد المهارات“.

بينما قال ستيفن مانغان: ”كان ريتر صديقي منذ أن كنا طلابا معا.. يمتلك الكثير من المواهب.. لقد كنت محظوظا للغاية لأنني حظيت بالعمل معه عدة مرات على مر السنين.. إنه لرجل رائع.. أرقد بسلام يا صديقي“.