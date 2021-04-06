أعلن اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفنان المصري سيد عثمان، بعد صراع مع المرض.

وأعلن عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان منير مكرم، وفاة عثمان خلال منشور مختصر عبر صفحته على ”فيسبوك“، كتب فيه: ”الدوام لله، الفنان سيد عثمان“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1036894663504752&id=100015526848042

وسيد عثمان، هو فنان مصري بدأ مشواره الفني منذ أكثر من 25 عاما، وبرع في أداء دور رجل الأعمال ورجل القانون والطبيب، والمسؤول الكبير ودور الوالد.

وشارك الفنان الراحل في الكثير من الأعمال الدرامية، ومنها: ”شباب رايق جدا 1998″، ”يا رجال العالم اتحدوا 2000″، ”العصيان 2002″، ”محمود المصري 2004″، ”أسمهان 2008“.

كما شارك في الكثير من الأفلام، ومنها: ”الناجون من النار 1994″، ”الجراج 1995″، ”النمس 2000″، ”قلب جريء 2002″، ”دم الغزال 2005“.